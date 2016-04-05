Не бачив щоб щось змушували виливати. В любому селі можна купити і пиво і горілку. Паліцаї обіссались від корочки полковника, я так зрозумів він з СБУ, треба було затримувати. Звичайно я за дозвіл на зброю.
На блок-постах, на въезде в Донецкую область у гражданских - выливают всё - СУХОЙ ЗАКОН. Полковник в Днепропетровской области, с супругой. Ему в его должности, без оружия НЕЛЬЗЯ - но мы, все - люди. Именно по этой причине, что не только этот, а и те, что подорвались на мине на берегу моря - купались - "Человеческий фактор" - или, как звучит у нас, "утратили чувство самосохранения". А что будет с пересичным, с нарезным короткостволом в кармане?
🤬Черговий злочин проти наших полонених - кацапи обстріляли концтабір з нашими полоненими в Оленівці: щонайменше 40 загинуло
Показова страта кількох десятків українських полонених і ще й звинуватити в цьому українську сторону - що може бути геніальніше. Москва в чергове демонструє, що їй байдуже кого знищувати, якщо поставлена ціль. В концтаборі були солдати з Маріуполя (в т.ч з Азовсталі) та полонені в Донецькій і можливо ще Луганській областях.
як завжди апеляція до толєрастів, яким шкода русню. Тепер досі ще шкода? ps. Відео не додаємо з етичних міркувань
🤬Черговий злочин проти наших полонених - кацапи обстріляли концтабір з нашими полоненими в Оленівці: щонайменше 40 загинуло
Показова страта кількох десятків українських полонених і ще й звинуватити в цьому українську сторону - що може бути геніальніше. Москва в чергове демонструє, що їй байдуже кого знищувати, якщо поставлена ціль. В концтаборі були солдати з Маріуполя (в т.ч з Азовсталі) та полонені в Донецькій і можливо ще Луганській областях.
як завжди апеляція до толєрастів, яким шкода русню. Тепер досі ще шкода? ps. Відео не додаємо з етичних міркувань
Така кількість полонених та ще й азовців в 15км від передка? Однозначно їх туди привезли для подібних цілей.
Згоден. І заява Білецького.
Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.
Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.
Бійці полку були переведені в окрему будівлю.
Була проведена пропагандистська робота - знятий людоїдський фільм про «Азовсталь».
Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.
Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.
Росія не змогла перемогти «Азов» у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.
Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані.
....................... Обозреватели обратили внимание, что, например, при штурме Мариуполя остался целым маслоэкстракционный завод "Сателлит", который пришлось сжигать украинским партизанам. Тем временем в Николаеве оккупанты разрушили зерновой терминал "Ника-тера", а соседний комплекс Дунайской судоходно-стивидорной компании остался невредимым. Перечисленными объектами в Мариуполе и Николаеве владеет китайская корпорация COFCO. Также не пострадали и другие активы КНР в украинских городах.
По информации журналистов, Пекин еще в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину договорился с Москвой, что китайская сторона продолжит самостоятельно управлять своими интересами в Украине, независимо от итогов войны.
«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения», — сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией “Правый сектор” под патронажем Службы безопасности Украины».
В ФСБ сообщили, что участники группы проникли на территорию России с целью совершения теракта. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.
Видимо готовят общественное мнение как в случае с чеченской компанией.
juristkostya написав:ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр. Ещё 15 лет назад это было немыслимо. Мир изменился.
Так кто спорит. Только при чем здесь то о чем мы говорим? Вы видели колонны? Колонны идут постоянно как с одной стороны так и с др. Кроме того сейчас у нас запрещено это постить.
juristkostya написав:Наоборот, если избираешься под лозунгом "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней зарабатывает" - вероятность российских "кротов" лично мне представляется более высокой, чем ранее.
Kudrjavuy написав:А что будет с пересичным, с нарезным короткостволом в кармане?
а ничего не будет, тут ключевой момент - тело с корочкой возомнившее себя бессмертным! по закону раньше было гладкоствольное оружие с 18 лет, нарезное после 5 лет владения гладким и после 25 лет. короткоствол после вышеперечисленных требований максимально снижает вероятность негативных событий. особенно если добавить требование старше 30 лет и пятилетний стаж владения нарезным. ну и законодательство нужно менять в направлении самозащиты дома и своей жизни на улице!