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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1837183818391840
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:43

  Slon_Nosov написав:
  Kudrjavuy написав:А что будет с пересичным, с нарезным короткостволом в кармане? :evil:


а ничего не будет, тут ключевой момент - тело с корочкой возомнившее себя бессмертным!
по закону раньше было гладкоствольное оружие с 18 лет, нарезное после 5 лет владения гладким и после 25 лет. короткоствол после вышеперечисленных требований максимально снижает вероятность негативных событий. особенно если добавить требование старше 30 лет и пятилетний стаж владения нарезным. ну и законодательство нужно менять в направлении самозащиты дома и своей жизни на улице!

Бухая илита на джипах будет отправлять пересичных на фронт
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:59

  unicdima написав:
  Успіх написав:Таксссс - ну нарешті я вже знаю, що до місяця часу поїду у відпустку!
Вчора ввечері сам комбат підійшов до мене і ще до одного солдата з цим питанням...

А навіщо тобі та відпустка якщо ти і так кожний день на форумі висиш? :)

А тобі, навіщо? :)

Мені - щоб побачити/обняти своїх батьків/дітей/дружину...

А кожен день на форумі - так це я коли в тилу, то я тут - а коли на вогневій - то мене тут нема!

Потерпіть ще день-два :D - знову маю їхати...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:11

  Slon_Nosov написав:
  Kudrjavuy написав:А что будет с пересичным, с нарезным короткостволом в кармане? :evil:


а ничего не будет, тут ключевой момент - тело с корочкой возомнившее себя бессмертным!
по закону раньше было гладкоствольное оружие с 18 лет, нарезное после 5 лет владения гладким и после 25 лет. короткоствол после вышеперечисленных требований максимально снижает вероятность негативных событий. особенно если добавить требование старше 30 лет и пятилетний стаж владения нарезным. ну и законодательство нужно менять в направлении самозащиты дома и своей жизни на улице!

Даже в том, что Вы накрапали - невероятное количество "подводных камней".
Каждый может оказаться в состоянии неадеквата, и наоборот - даже выпивший куда трезвее мыслить и вести себя.

А там, где оружие сократить риски конечно максимально.
Но здесь то-же свои нюансы...
Так же "тела" с корочками покупались в море - двое...
......................................... (Врадиевка тому пример)
Kudrjavuy
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