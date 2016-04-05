Slon_Nosov написав:
а ничего не будет, тут ключевой момент - тело с корочкой возомнившее себя бессмертным!
по закону раньше было гладкоствольное оружие с 18 лет, нарезное после 5 лет владения гладким и после 25 лет. короткоствол после вышеперечисленных требований максимально снижает вероятность негативных событий. особенно если добавить требование старше 30 лет и пятилетний стаж владения нарезным. ну и законодательство нужно менять в направлении самозащиты дома и своей жизни на улице!
Бухая илита на джипах будет отправлять пересичных на фронт