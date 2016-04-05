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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18371838183918401841>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:39

  Kudrjavuy написав:На блок-постах, на въезде в Донецкую область у гражданских - выливают всё - СУХОЙ ЗАКОН.

Ти там був?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:55

  unicdima написав:
  alexop написав:
🤬Черговий злочин проти наших полонених - кацапи обстріляли концтабір з нашими полоненими в Оленівці: щонайменше 40 загинуло

Показова страта кількох десятків українських полонених і ще й звинуватити в цьому українську сторону - що може бути геніальніше. Москва в чергове демонструє, що їй байдуже кого знищувати, якщо поставлена ціль. В концтаборі були солдати з Маріуполя (в т.ч з Азовсталі) та полонені в Донецькій і можливо ще Луганській областях.

як завжди апеляція до толєрастів, яким шкода русню. Тепер досі ще шкода?
ps. Відео не додаємо з етичних міркувань

https://t.me/DeepStateUA/13528

Така кількість полонених та ще й азовців в 15км від передка?
Однозначно їх туди привезли для подібних цілей.

Згоден. І заява Білецького.
Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.

Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії.

Бійці полку були переведені в окрему будівлю.

Була проведена пропагандистська робота - знятий людоїдський фільм про «Азовсталь».

Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців цього воєнного злочину.

Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.

Росія не змогла перемогти «Азов» у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.

Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані.

https://t.me/BiletskyAndriy/4908
alexop
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:58

.......................
Обозреватели обратили внимание, что, например, при штурме Мариуполя остался целым маслоэкстракционный завод "Сателлит", который пришлось сжигать украинским партизанам. Тем временем в Николаеве оккупанты разрушили зерновой терминал "Ника-тера", а соседний комплекс Дунайской судоходно-стивидорной компании остался невредимым. Перечисленными объектами в Мариуполе и Николаеве владеет китайская корпорация COFCO. Также не пострадали и другие активы КНР в украинских городах.

По информации журналистов, Пекин еще в начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину договорился с Москвой, что китайская сторона продолжит самостоятельно управлять своими интересами в Украине, независимо от итогов войны.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/256137_1659029484
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:00

  unicdima написав:
  Kudrjavuy написав:На блок-постах, на въезде в Донецкую область у гражданских - выливают всё - СУХОЙ ЗАКОН.

Ти там був?

:shock:
Вам конкретно какие машины, номера, время?
Сколько бутылок пива порезали? И какого производителя?
..................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут:
    «Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения», — сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией “Правый сектор” под патронажем Службы безопасности Украины».

    В ФСБ сообщили, что участники группы проникли на территорию России с целью совершения теракта. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.
Видимо готовят общественное мнение как в случае с чеченской компанией.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:16

  juristkostya написав:ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр. Ещё 15 лет назад это было немыслимо. Мир изменился.
Так кто спорит. Только при чем здесь то о чем мы говорим? Вы видели колонны? Колонны идут постоянно как с одной стороны так и с др. Кроме того сейчас у нас запрещено это постить.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:19

  juristkostya написав:Наоборот, если избираешься под лозунгом "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней зарабатывает" - вероятность российских "кротов" лично мне представляется более высокой, чем ранее.
Ну это из области: «я так придумал" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:А что будет с пересичным, с нарезным короткостволом в кармане? :evil:


а ничего не будет, тут ключевой момент - тело с корочкой возомнившее себя бессмертным!
по закону раньше было гладкоствольное оружие с 18 лет, нарезное после 5 лет владения гладким и после 25 лет. короткоствол после вышеперечисленных требований максимально снижает вероятность негативных событий. особенно если добавить требование старше 30 лет и пятилетний стаж владения нарезным. ну и законодательство нужно менять в направлении самозащиты дома и своей жизни на улице!
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:59

  unicdima написав:
  Успіх написав:Таксссс - ну нарешті я вже знаю, що до місяця часу поїду у відпустку!
Вчора ввечері сам комбат підійшов до мене і ще до одного солдата з цим питанням...

А навіщо тобі та відпустка якщо ти і так кожний день на форумі висиш? :)

А тобі, навіщо? :)

Мені - щоб побачити/обняти своїх батьків/дітей/дружину...

А кожен день на форумі - так це я коли в тилу, то я тут - а коли на вогневій - то мене тут нема!

Потерпіть ще день-два :D - знову маю їхати...
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:17

Успіх
А , Вы, не задумывались, что домой нужно "по роботе"?
https://bastion.tv/zaporizka-vlada-spiv ... sta_n48435
«Ексочільник "Партії політики Путіна" у Запоріжжі отримав від міськради приміщення за одну гривню! Ми не збожеволіли. Таке рішення 26 липня ухвалили депутати міськради, а т.в.о. мера не протестував. Загалом міськрада днями ухвалила рішення про передачу чималої кількості непоганих приміщень громадським організаціям – усім за одну гривню на рік. Серед них – і "Хортицька районна організація ветеранів України", якою керує експутінець Станіслав Скороход. Цей непорядний і не шановний пан, який донедавна закликав російських окупантів напасти на Україну тепер ще й приміщення за безцінь отримує, а влада потирає руки», – б'ють на сполох небайдужі мешканці прифронтового міста.
Kudrjavuy
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