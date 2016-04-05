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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1838183918401841>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В принципе, дела творяться "интересные" повсеместно:
https://gordonua.com/news/money/v-ukrai ... 19243.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:27

Екс-учасник групи "Время и стекло" Positiff випустив

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:32

https://www.facebook.com/watch/?v=56813 ... ef=sharing
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:33

  Kudrjavuy написав:
  Slon_Nosov написав:
  Kudrjavuy написав:А что будет с пересичным, с нарезным короткостволом в кармане? :evil:


а ничего не будет, тут ключевой момент - тело с корочкой возомнившее себя бессмертным!
по закону раньше было гладкоствольное оружие с 18 лет, нарезное после 5 лет владения гладким и после 25 лет. короткоствол после вышеперечисленных требований максимально снижает вероятность негативных событий. особенно если добавить требование старше 30 лет и пятилетний стаж владения нарезным. ну и законодательство нужно менять в направлении самозащиты дома и своей жизни на улице!

Даже в том, что Вы накрапали - невероятное количество "подводных камней".
Каждый может оказаться в состоянии неадеквата, и наоборот - даже выпивший куда трезвее мыслить и вести себя.

А там, где оружие сократить риски конечно максимально.
Но здесь то-же свои нюансы...
Так же "тела" с корочками покупались в море - двое...
......................................... (Врадиевка тому пример)

давайте без "камней"...
скажите у Вас лично есть оружие в доме? не хочу обидеть, но так можно в каждом мужчине видеть потенциального насильника лишь по факту принадлежности к обладателю писюна.

ЗЫ обычно в этом вопросе, сталкиваются реальные обладатели оружия и теоретики не знающие даже ассортимента оружейного магазина на сегодня.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:41

  Slon_Nosov написав: давайте без "камней"...
скажите у Вас лично есть оружие в доме? не хочу обидеть, но так можно в каждом мужчине видеть потенциального насильника лишь по факту принадлежности к обладателю писюна.

ЗЫ обычно в этом вопросе, оружия сталкиваются реальные обладатели оружия и теоретики не знающие даже ассортимента оружейного магазина на сегодня.

+
А Вам ключей от квартиры, где деньги лежат не нужно? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Из свежих новостей:
Ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке, в которой содержали в том числе пленных "азовцев", и обвинили в этом ВСУ. В общей сложности сообщается о 53 погибших пленных. Источник: https://censor.net/ru/n3357304
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:47

  Kudrjavuy написав:
  Slon_Nosov написав: давайте без "камней"...
скажите у Вас лично есть оружие в доме? не хочу обидеть, но так можно в каждом мужчине видеть потенциального насильника лишь по факту принадлежности к обладателю писюна.

ЗЫ обычно в этом вопросе, оружия сталкиваются реальные обладатели оружия и теоретики не знающие даже ассортимента оружейного магазина на сегодня.

+
А Вам ключей от квартиры, где деньги лежат не нужно? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Из свежих новостей:
Ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке, в которой содержали в том числе пленных "азовцев", и обвинили в этом ВСУ. В общей сложности сообщается о 53 погибших пленных. Источник: https://censor.net/ru/n3357304


вот и поговорили...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:53

  Slon_Nosov написав:скажите у Вас лично есть оружие в доме?
у каждого в доме есть нож (холодное оружие). В сёлах встречаются вилы и топоры. В интернете можно купить кинжал и саблю, кому ножа/топора мало. Большинство бытовых убийств - ножами. но для самообороны нож не подходит им ещё надо уметь владеть.

имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили. Даже агитировали сделать корочку журналиста, чтобы я мог легально носить "как все". Если не стрелять в голову смертельных травм не наносит. Но успокаивает. Бандитам такое не интересно, им нужен результат а не успокоительное. Стандартная мишень - автохамы. С битами или монтировками. Ножом их не успокоить. Но и бандита с макаровым не успокоить.

По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе. Пока до того сейфа добежишь.... несколько раз пристрелят. Поправьте в чём ошибаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 лип, 2022 14:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:02

  Успіх написав:Мені - щоб побачити/обняти своїх батьків/дітей/дружину...
обнимайте форумчан. Тут некоторые по интеллекту как дети, а другие вам в отцы годятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили. Даже агитировали сделать корочку журналиста, чтобы и я мог легально носить. Если не стрелять в голову смертельных травм не наносит. Но успокаивает.


распространенное заблуждение! резинострел - мусор, основное назначение которого заработать на вас в случае применения, особенно в случае пм или форта. случайно убить можно, но остановить агрессию не факт. не совершайте ошибок многих других людей! имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...

По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе. Пока до того сейфа добежишь.... несколько раз пристрелят. Поправьте в чём ошибаюсь.


мирным как раз и нужно! убогие, много раз подумают стоит ли лезть на землю человека с оружием, пусть даже "которое нужно достать из сейфа".
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:17

Деньги не пахнут?
https://sprotyv.info/news/skandal-v-ita ... koaliczii/
В Италии разгорелся политический скандал после информации о том, что ультраправая партия «Лига» вела переговоры с посольством Российской Федерации о возможности выхода из коалиции и ее развала.

Как сообщает «Европейская правда», газета La Stampa в среду опубликовала материал, согласно которому советник лидера «Лиги» по международным отношениям Антонио Капуано встречался 27 и 28 мая с сотрудником посольства России в Италии Олегом Костюковым.

Ссылаясь на данные итальянских спецслужб, издание утверждает, что Капуано обсуждал с Костюковым возможность развала правительственной коалиции, в состав которой входила «Лига». Произошло это как раз тогда, когда партия, а также «Движение 5 звезд» выступили против предоставления Украине военной помощи.

Не только немчурой дёргают, но по факту всеми, от которых что-то зависит.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 29 лип, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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