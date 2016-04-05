Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:53

Slon_Nosov написав: скажите у Вас лично есть оружие в доме? скажите у Вас лично есть оружие в доме?

у каждого в доме есть нож (холодное оружие). В сёлах встречаются вилы и топоры. В интернете можно купить кинжал и саблю, кому ножа/топора мало. Большинство бытовых убийств - ножами. но для самообороны нож не подходит им ещё надо уметь владеть.имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили. Даже агитировали сделать корочку журналиста, чтобы я мог легально носить "как все". Если не стрелять в голову смертельных травм не наносит. Но успокаивает. Бандитам такое не интересно, им нужен результат а не успокоительное. Стандартная мишень - автохамы. С битами или монтировками. Ножом их не успокоить. Но и бандита с макаровым не успокоить.По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе. Пока до того сейфа добежишь.... несколько раз пристрелят. Поправьте в чём ошибаюсь.