Kudrjavuy написав:А что будет с пересичным, с нарезным короткостволом в кармане?
а ничего не будет, тут ключевой момент - тело с корочкой возомнившее себя бессмертным! по закону раньше было гладкоствольное оружие с 18 лет, нарезное после 5 лет владения гладким и после 25 лет. короткоствол после вышеперечисленных требований максимально снижает вероятность негативных событий. особенно если добавить требование старше 30 лет и пятилетний стаж владения нарезным. ну и законодательство нужно менять в направлении самозащиты дома и своей жизни на улице!
Даже в том, что Вы накрапали - невероятное количество "подводных камней". Каждый может оказаться в состоянии неадеквата, и наоборот - даже выпивший куда трезвее мыслить и вести себя.
А там, где оружие сократить риски конечно максимально. Но здесь то-же свои нюансы... Так же "тела" с корочками покупались в море - двое... ......................................... (Врадиевка тому пример)
давайте без "камней"... скажите у Вас лично есть оружие в доме? не хочу обидеть, но так можно в каждом мужчине видеть потенциального насильника лишь по факту принадлежности к обладателю писюна.
ЗЫ обычно в этом вопросе, сталкиваются реальные обладатели оружия и теоретики не знающие даже ассортимента оружейного магазина на сегодня.
Slon_Nosov написав: давайте без "камней"... скажите у Вас лично есть оружие в доме? не хочу обидеть, но так можно в каждом мужчине видеть потенциального насильника лишь по факту принадлежности к обладателю писюна.
ЗЫ обычно в этом вопросе, оружия сталкиваются реальные обладатели оружия и теоретики не знающие даже ассортимента оружейного магазина на сегодня.
+ А Вам ключей от квартиры, где деньги лежат не нужно? Из свежих новостей:
Ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке, в которой содержали в том числе пленных "азовцев", и обвинили в этом ВСУ. В общей сложности сообщается о 53 погибших пленных. Источник: https://censor.net/ru/n3357304
Slon_Nosov написав: давайте без "камней"... скажите у Вас лично есть оружие в доме? не хочу обидеть, но так можно в каждом мужчине видеть потенциального насильника лишь по факту принадлежности к обладателю писюна.
ЗЫ обычно в этом вопросе, оружия сталкиваются реальные обладатели оружия и теоретики не знающие даже ассортимента оружейного магазина на сегодня.
+ А Вам ключей от квартиры, где деньги лежат не нужно? Из свежих новостей:
Ранее рашисты обстреляли колонию в Оленивке, в которой содержали в том числе пленных "азовцев", и обвинили в этом ВСУ. В общей сложности сообщается о 53 погибших пленных. Источник: https://censor.net/ru/n3357304
Slon_Nosov написав:скажите у Вас лично есть оружие в доме?
у каждого в доме есть нож (холодное оружие). В сёлах встречаются вилы и топоры. В интернете можно купить кинжал и саблю, кому ножа/топора мало. Большинство бытовых убийств - ножами. но для самообороны нож не подходит им ещё надо уметь владеть.
имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили. Даже агитировали сделать корочку журналиста, чтобы я мог легально носить "как все". Если не стрелять в голову смертельных травм не наносит. Но успокаивает. Бандитам такое не интересно, им нужен результат а не успокоительное. Стандартная мишень - автохамы. С битами или монтировками. Ножом их не успокоить. Но и бандита с макаровым не успокоить.
По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе. Пока до того сейфа добежишь.... несколько раз пристрелят. Поправьте в чём ошибаюсь.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 лип, 2022 14:04, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили. Даже агитировали сделать корочку журналиста, чтобы и я мог легально носить. Если не стрелять в голову смертельных травм не наносит. Но успокаивает.
распространенное заблуждение! резинострел - мусор, основное назначение которого заработать на вас в случае применения, особенно в случае пм или форта. случайно убить можно, но остановить агрессию не факт. не совершайте ошибок многих других людей! имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...
По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе. Пока до того сейфа добежишь.... несколько раз пристрелят. Поправьте в чём ошибаюсь.
мирным как раз и нужно! убогие, много раз подумают стоит ли лезть на землю человека с оружием, пусть даже "которое нужно достать из сейфа".
Как сообщает «Европейская правда», газета La Stampa в среду опубликовала материал, согласно которому советник лидера «Лиги» по международным отношениям Антонио Капуано встречался 27 и 28 мая с сотрудником посольства России в Италии Олегом Костюковым.
Ссылаясь на данные итальянских спецслужб, издание утверждает, что Капуано обсуждал с Костюковым возможность развала правительственной коалиции, в состав которой входила «Лига». Произошло это как раз тогда, когда партия, а также «Движение 5 звезд» выступили против предоставления Украине военной помощи.
Не только немчурой дёргают, но по факту всеми, от которых что-то зависит.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 29 лип, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.