RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1838183918401841
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:17

  Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...

Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
:)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 31.08.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Циничная кровавая провокация оккупантов в Еленовке: офицер разведки назвал возможные причины
Собеседник отметил, что враг совершил обстрел колонии в Еленовке менее чем через сутки после того, как в сети появилось видео страшных пыток, которые оккупанты применяли к украинским бойцам.

"В России поняли, что это будет иметь серьезные последствия. После этого и произошла циничная кровавая провокация с военнопленными", - заявил офицер.

Удар по колонии в оккупированной Еленовке: в Генштабе сделали заявление
Вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке, где содержались, в том числе и украинские пленные.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Ничего не напоминает ?
Катынский расстрел
Каты́нский расстре́л (польск. zbrodnia katyńska — катынское преступление) — военное преступление, массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённые весной 1940 года. Расстрелы производились по решению специальной «тройки» НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года[2][3][4]. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек

У рашистов ничего не меняется со временем
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 31.08.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1218 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:55

  pesikot написав:
  Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...

Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
:)

лучше старенький ТТ,чем дзюдо и каратэ
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6841
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1838183918401841
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458658
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3401
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.