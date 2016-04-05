Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:10

Вот умные мысли про сегодняшних циников из слуг народа. Сегодня в ВР отличился нардеп "Слуги народа" Саня Трухин, который прославился на всю Украину тем, что попал в ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения и предлагал взятку в 150 000 патрульному полицейскому за право тихо уйти в лес. Видимо Саня уже вышел из леса, потому что пытался сегодня своей правкой, в законопроекте 7429, деньги армии отправить... на строительство дорог. Ярослав Железняк сбил эту правку. А слугам не хватило лишь 5 голосов чтобы во время войны протянуть очередной распил бюджета. Они натянули 221 голос из 226 необходимых.