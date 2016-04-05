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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1839184018411842>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:17

  Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...

Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
:)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Циничная кровавая провокация оккупантов в Еленовке: офицер разведки назвал возможные причины
Собеседник отметил, что враг совершил обстрел колонии в Еленовке менее чем через сутки после того, как в сети появилось видео страшных пыток, которые оккупанты применяли к украинским бойцам.

"В России поняли, что это будет иметь серьезные последствия. После этого и произошла циничная кровавая провокация с военнопленными", - заявил офицер.

Удар по колонии в оккупированной Еленовке: в Генштабе сделали заявление
Вооруженные силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке, где содержались, в том числе и украинские пленные.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Ничего не напоминает ?
Катынский расстрел
Каты́нский расстре́л (польск. zbrodnia katyńska — катынское преступление) — военное преступление, массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённые весной 1940 года. Расстрелы производились по решению специальной «тройки» НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года[2][3][4]. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек

У рашистов ничего не меняется со временем
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:55

  pesikot написав:
  Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...

Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
:)

лучше старенький ТТ,чем дзюдо и каратэ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:57

  Мизантрóп написав:
  pesikot написав:
  Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...

Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
:)

лучше старенький ТТ,чем дзюдо и каратэ

тоже вариант :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:09

  otg написав:
  juristkostya написав:Наоборот, если избираешься под лозунгом "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней зарабатывает" - вероятность российских "кротов" лично мне представляется более высокой, чем ранее.
Ну это из области: «я так придумал" :)

все "серьёзные аргументы от арестовича" ровно того же свойства: "мне представляется нелогичным...."
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 29 лип, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:10

Вот умные мысли про сегодняшних циников из слуг народа. Сегодня в ВР отличился нардеп "Слуги народа" Саня Трухин, который прославился на всю Украину тем, что попал в ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения и предлагал взятку в 150 000 патрульному полицейскому за право тихо уйти в лес. Видимо Саня уже вышел из леса, потому что пытался сегодня своей правкой, в законопроекте 7429, деньги армии отправить... на строительство дорог. Ярослав Железняк сбил эту правку. А слугам не хватило лишь 5 голосов чтобы во время войны протянуть очередной распил бюджета. Они натянули 221 голос из 226 необходимых.
шурец
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:11

  Slon_Nosov написав:мирным как раз и нужно! убогие, много раз подумают стоит ли лезть на землю человека с оружием, пусть даже "которое нужно достать из сейфа"
убогие подумают вдруг у него нет пушки, или она не заряжена, или хозяина нет дома. Преступления которые тщательно планируются =1% от общего числа. Основная масса - бытовуха, этих отморозков ничего не останавливает ни свидетели, ни повторные сроки. Разве что самому заняться их отстрелом, но это другая тема. Заграницей другая структура преступности. Гоп стопа гораздо меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 лип, 2022 15:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:12

  otg написав:
  juristkostya написав:ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр. Ещё 15 лет назад это было немыслимо. Мир изменился.
Так кто спорит. Только при чем здесь то о чем мы говорим? Вы видели колонны? Колонны идут постоянно как с одной стороны так и с др. Кроме того сейчас у нас запрещено это постить.

в смысле, "при чём?" Средства фиксации и оперативной передачи информации сейчас доступны всем, поэтому и рассуждать о "секретности" переброски войск в понятиях 2 МВ не имеет смысла. Информация распространяется мгновенно, это просто новая реальность.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:нож (холодное оружие)

Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.
  vitaliian написав:имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили.

Через те, що це по суті іграшка, це ніякий не оптимальний варіант. Розрахунок на "налякати" чи "заспокоїти" може коштувати життя
  vitaliian написав:По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе.

Щодо кому потрібно - давайте це кожен буде вирішувати сам, що йому потрібно. Вчитися там не настільки складно, це не друга вища освіта. Сейф - так, треба, але не бачу в чому проблема
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:20

  sashaqbl написав:
  шурец написав:Вот умные мысли про сегодняшних циников из слуг народа.

це все фігня, яка може цікавити тільки порохоботів...

Действительно, вместо денег на армию - опять строить дороги, чтобы оркам бы удобнее заходить

Нет уж, зелебобики
Деньги на армию
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  #<1 ... 1839184018411842>
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