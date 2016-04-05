Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...
Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
Каты́нский расстре́л (польск. zbrodnia katyńska — катынское преступление) — военное преступление, массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществлённые весной 1940 года. Расстрелы производились по решению специальной «тройки» НКВД СССР в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года[2][3][4]. Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек
Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...
Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...
Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
juristkostya написав:Наоборот, если избираешься под лозунгом "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней зарабатывает" - вероятность российских "кротов" лично мне представляется более высокой, чем ранее.
Ну это из области: «я так придумал"
все "серьёзные аргументы от арестовича" ровно того же свойства: "мне представляется нелогичным...."
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 29 лип, 2022 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Вот умные мысли про сегодняшних циников из слуг народа. Сегодня в ВР отличился нардеп "Слуги народа" Саня Трухин, который прославился на всю Украину тем, что попал в ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения и предлагал взятку в 150 000 патрульному полицейскому за право тихо уйти в лес. Видимо Саня уже вышел из леса, потому что пытался сегодня своей правкой, в законопроекте 7429, деньги армии отправить... на строительство дорог. Ярослав Железняк сбил эту правку. А слугам не хватило лишь 5 голосов чтобы во время войны протянуть очередной распил бюджета. Они натянули 221 голос из 226 необходимых.
Slon_Nosov написав:мирным как раз и нужно! убогие, много раз подумают стоит ли лезть на землю человека с оружием, пусть даже "которое нужно достать из сейфа"
убогие подумают вдруг у него нет пушки, или она не заряжена, или хозяина нет дома. Преступления которые тщательно планируются =1% от общего числа. Основная масса - бытовуха, этих отморозков ничего не останавливает ни свидетели, ни повторные сроки. Разве что самому заняться их отстрелом, но это другая тема. Заграницей другая структура преступности. Гоп стопа гораздо меньше.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 лип, 2022 15:14, всього редагувалось 3 разів.
juristkostya написав:ещё раз: если идёт колонна техники, условно, из Крыма в Мелитополь, по дороге её увидят сотни совершенно посторонних людей. И при нынешних средствах связи эта информация моментально расходится, часто с видеофиксацией, геопривязкой и пр. Ещё 15 лет назад это было немыслимо. Мир изменился.
Так кто спорит. Только при чем здесь то о чем мы говорим? Вы видели колонны? Колонны идут постоянно как с одной стороны так и с др. Кроме того сейчас у нас запрещено это постить.
в смысле, "при чём?" Средства фиксации и оперативной передачи информации сейчас доступны всем, поэтому и рассуждать о "секретности" переброски войск в понятиях 2 МВ не имеет смысла. Информация распространяется мгновенно, это просто новая реальность.