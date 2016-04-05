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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1839184018411842
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:22

  Faceless написав:
  vitaliian написав:нож (холодное оружие)

Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.

критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:24

  vitaliian написав:
  Slon_Nosov написав:мирным как раз и нужно! убогие, много раз подумают стоит ли лезть на землю человека с оружием, пусть даже "которое нужно достать из сейфа"
убогие подумают вдруг у него нет пушки, или она не заряжена, или хозяина нет дома. Преступления которые тщательно планируются =1% от общего числа. Основная масса - бытовуха, этих отморозков ничего не останавливает ни свидетели, ни повторные сроки. Разве что самому заняться их отстрелом, но это другая тема. Заграницей другая структура преступности. Гоп стопа гораздо меньше.

Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
это причудливая смесь одного и второго.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:36

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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:40

  juristkostya написав:
  Faceless написав:Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
это причудливая смесь одного и второго.
Мне говорят, что я балбес
Что я вчера с берёзы слез
Не юрист, а динамит
И подо мной земля горит
  Faceless написав:Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
Всё гуглится.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 лип, 2022 15:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:43

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  Faceless написав:Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
это причудливая смесь одного и второго.
Мне говорят, что я балбес
Что я вчера с берёзы слез
Не юрист, а динамит
И подо мной земля горит

ваши ссылки на источники, как всегда, безупречны.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:43

  juristkostya написав:все "серьёзные аргументы от арестовича" ровно того же свойства: "мне представляется нелогичным...."
При чем здесь логика? Здесь факты. Или юриста не учили причинно-следственую связь?
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:45

  juristkostya написав:ваши ссылки на источники, как всегда, безупречны.
вы что этими ссылками питаетесь? вечно вам их не хватает :D
в данном случае ссылку дам легко
https://www.youtube.com/watch?v=tTimmBeYz18
только изучите пожалуйста внимательно. Буду спрашивать.
  otg написав:Или юриста не учили причинно-следственую связь?
щас ролик посмотрит и логика наладится.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 лип, 2022 15:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...
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