Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.
критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.
Slon_Nosov написав:мирным как раз и нужно! убогие, много раз подумают стоит ли лезть на землю человека с оружием, пусть даже "которое нужно достать из сейфа"
убогие подумают вдруг у него нет пушки, или она не заряжена, или хозяина нет дома. Преступления которые тщательно планируются =1% от общего числа. Основная масса - бытовуха, этих отморозков ничего не останавливает ни свидетели, ни повторные сроки. Разве что самому заняться их отстрелом, но это другая тема. Заграницей другая структура преступности. Гоп стопа гораздо меньше.
Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...