Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.
критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.
Slon_Nosov написав:мирным как раз и нужно! убогие, много раз подумают стоит ли лезть на землю человека с оружием, пусть даже "которое нужно достать из сейфа"
убогие подумают вдруг у него нет пушки, или она не заряжена, или хозяина нет дома. Преступления которые тщательно планируются =1% от общего числа. Основная масса - бытовуха, этих отморозков ничего не останавливает ни свидетели, ни повторные сроки. Разве что самому заняться их отстрелом, но это другая тема. Заграницей другая структура преступности. Гоп стопа гораздо меньше.
Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...
Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.
У Вас, кухонный нож со справкой? Кому нужно, тот при экспертизе и напишет - "что это такое" Поэтому, розслабтесь и получайте удовольствие.
Faceless написав:
vitaliian написав:имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили.
Через те, що це по суті іграшка, це ніякий не оптимальний варіант. Розрахунок на "налякати" чи "заспокоїти" може коштувати життя
По поводу життя... - но по голове обязательно, если от взрослых.
Faceless написав:
vitaliian написав:По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе.
Щодо кому потрібно - давайте це кожен буде вирішувати сам, що йому потрібно. Вчитися там не настільки складно, це не друга вища освіта. Сейф - так, треба, але не бачу в чому проблема
Здесь Вы всё смешали в кучу. А как же дети, или подруга жены, посмотреть... - пока Вас нет дома? Эти пункты прописаны не просто так. Единственно, с чем безоговорочно согласен - "каждый обязан определиться сам, что ему нужно"