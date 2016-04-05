«Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ», – йдеться в повідомленні.
Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об’єкт» мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.
Puente написав:Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...
С совковой (она же "наша") системой все еще интереснее, по сути: если тебя не убили -- ты вообще ни на что (кроме как убежать) права не имеешь.
Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.
У Вас, кухонный нож со справкой? Кому нужно, тот при экспертизе и напишет - "что это такое" Поэтому, розслабтесь и получайте удовольствие.
Faceless написав:
vitaliian написав:имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили.
Через те, що це по суті іграшка, це ніякий не оптимальний варіант. Розрахунок на "налякати" чи "заспокоїти" може коштувати життя
По поводу життя... - но по голове обязательно, если от взрослых.
Faceless написав:
vitaliian написав:По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе.
Щодо кому потрібно - давайте це кожен буде вирішувати сам, що йому потрібно. Вчитися там не настільки складно, це не друга вища освіта. Сейф - так, треба, але не бачу в чому проблема
Здесь Вы всё смешали в кучу. А как же дети, или подруга жены, посмотреть... - пока Вас нет дома? Эти пункты прописаны не просто так. Единственно, с чем безоговорочно согласен - "каждый обязан определиться сам, что ему нужно"
На кухонний і не потрібно ніяких сертифікатів. Принаймні, кухонних з такою товщиною леза і кутом вістря в мене нема, то ж я не пепеймаюся. Там доволі чіткі критерії.
Щодо діти, дружина і т п. І діти і дружина мають вміти поводитися зі зброєю, це навіть не обговорюється. А сейф для того і є, щоб "просто подивитися" не лазили.
"Это все пи***ж, они сами у**али казармы, там было 200 человек. Позавчера переселили их с трех бараков, Переселили какого-то х** на промзону… с понтом, что отсюда будет все вывозиться, и тут будет оставаться только "Азов",Э – заявляет оккупант на опубликованной записи.
Faceless написав:На кухонний і не потрібно ніяких сертифікатів. Принаймні, кухонних з такою товщиною леза і кутом вістря в мене нема, то ж я не пепеймаюся. Там доволі чіткі критерії.
Не бывает такого мужчины, у которого не тряслись бы руки, когда он в них берёт увесистый кусок железа филигранной работы. Старый анекдот: Приходит чудак к любовнице, та накрывает на стол и просит наточить нож - Мой идиот не умеет точить! - Странно, а почему у меня дома ножи всегда острые? Подумал чудак вслух. Должен быть универсальный кухонный нож всегда острый и для всех потребностей(один)
Мне раньше нравились в ножнах узбекские с чёрной сталью, широким лезвием,... - удобные на кухне(там кухня это мужское дело, поэтому нож совмещает в себе всё). В городах Украины, по форме ножа и ручки(и узора) можно определить, в какой области Украины они сделаны.
Faceless написав:Щодо діти, дружина і т п. І диті і дружина мають вміти поводитися зі зброєю, це навіть не обговорюється. А сейф для того і є, щоб "просто подивитися" не лазили.
Про "сейф" - эти Законы писаны кровью. Но сам факт его отсутствия(оружия) снимает множество рисков. Хотя хорошее оружие и нарезное - есть ХОРОШЕЕ ОРУЖИЕ.(цяця для взрослых - по другому не сформулируешь)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 29 лип, 2022 17:37, всього редагувалось 3 разів.