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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1841184218431844>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:59

«Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ», – йдеться в повідомленні.

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об’єкт» мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених.

https://glavcom.ua/news/rozvidka-nazval ... 64162.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:09

  Puente написав:Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...

С совковой (она же "наша") системой все еще интереснее, по сути: если тебя не убили -- ты вообще ни на что (кроме как убежать) права не имеешь. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:Вы, зря встряли!
  Faceless написав:
  vitaliian написав:нож (холодное оружие)

Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.

У Вас, кухонный нож со справкой?
Кому нужно, тот при экспертизе и напишет - "что это такое"
Поэтому, розслабтесь и получайте удовольствие.
  Faceless написав:
  vitaliian написав:имхо оптимальный вариант - резинка. Все знакомые кто пользовались, хвалили.

Через те, що це по суті іграшка, це ніякий не оптимальний варіант. Розрахунок на "налякати" чи "заспокоїти" може коштувати життя

По поводу життя... - но по голове обязательно, если от взрослых.
  Faceless написав:
  vitaliian написав:По боевому оружию, у бандюков оно давно есть, а мирным жителям не нужно. Опять же учиться с ним обращаться, держать в сейфе.

Щодо кому потрібно - давайте це кожен буде вирішувати сам, що йому потрібно. Вчитися там не настільки складно, це не друга вища освіта. Сейф - так, треба, але не бачу в чому проблема

Здесь Вы всё смешали в кучу.
А как же дети, или подруга жены, посмотреть... - пока Вас нет дома?
Эти пункты прописаны не просто так.
Единственно, с чем безоговорочно согласен - "каждый обязан определиться сам, что ему нужно"


На кухонний і не потрібно ніяких сертифікатів. Принаймні, кухонних з такою товщиною леза і кутом вістря в мене нема, то ж я не пепеймаюся.
Там доволі чіткі критерії.

Щодо діти, дружина і т п. І діти і дружина мають вміти поводитися зі зброєю, це навіть не обговорюється. А сейф для того і є, щоб "просто подивитися" не лазили.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Колонию с пленными в Еленовке обстреляли оккупанты: СБУ опубликовала доказательство (аудио)
"Это все пи***ж, они сами у**али казармы, там было 200 человек. Позавчера переселили их с трех бараков, Переселили какого-то х** на промзону… с понтом, что отсюда будет все вывозиться, и тут будет оставаться только "Азов",Э – заявляет оккупант на опубликованной записи.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:20

  otg написав:
  juristkostya написав:все "серьёзные аргументы от арестовича" ровно того же свойства: "мне представляется нелогичным...."
При чем здесь логика? Здесь факты. Или юриста не учили причинно-следственую связь?

там факты, подобранные и поданные определённым образом. Подумайте об этом.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:23

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:ваши ссылки на источники, как всегда, безупречны.
вы что этими ссылками питаетесь? вечно вам их не хватает :D
в данном случае ссылку дам легко
https://www.youtube.com/watch?v=tTimmBeYz18
только изучите пожалуйста внимательно. Буду спрашивать.
  otg написав:Или юриста не учили причинно-следственую связь?
щас ролик посмотрит и логика наладится.

чисто вам для информации: адекватным источником по данному вопросу является учебник криминологии от авторитетного авторского коллектива. Например, тот, по которому учили нас в НЮАУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:25

  Faceless написав:На кухонний і не потрібно ніяких сертифікатів. Принаймні, кухонних з такою товщиною леза і кутом вістря в мене нема, то ж я не пепеймаюся.
Там доволі чіткі критерії.

Не бывает такого мужчины, у которого не тряслись бы руки, когда он в них берёт увесистый кусок железа филигранной работы.
Старый анекдот:
Приходит чудак к любовнице, та накрывает на стол и просит наточить нож
- Мой идиот не умеет точить!
- Странно, а почему у меня дома ножи всегда острые?
Подумал чудак вслух.
Должен быть универсальный кухонный нож всегда острый и для всех потребностей(один)

Мне раньше нравились в ножнах узбекские с чёрной сталью, широким лезвием,... - удобные на кухне(там кухня это мужское дело, поэтому нож совмещает в себе всё).
В городах Украины, по форме ножа и ручки(и узора) можно определить, в какой области Украины они сделаны.

  Faceless написав:Щодо діти, дружина і т п. І диті і дружина мають вміти поводитися зі зброєю, це навіть не обговорюється. А сейф для того і є, щоб "просто подивитися" не лазили.

Про "сейф" - эти Законы писаны кровью.
Но сам факт его отсутствия(оружия) снимает множество рисков.
Хотя хорошее оружие и нарезное - есть ХОРОШЕЕ ОРУЖИЕ.(цяця для взрослых - по другому не сформулируешь)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 29 лип, 2022 17:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:Це результати дослідження, чи ви так з фільмів вирішили?
Всё гуглится.

То ви нагуглили дослідження? Порівнювали офіційну статистику?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Там доволі чіткі критерії.

Ага, допустим, критерий "орудие, специально подобранное или приспособленное для нанесения телесных повреждений" :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:53

  juristkostya написав:
  Faceless написав:Там доволі чіткі критерії.

Ага, допустим, критерий "орудие, специально подобранное или приспособленное для нанесения телесных повреждений" :-)

От прямо так і написано?
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