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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Ага, допустим, критерий "орудие, специально подобранное или приспособленное для нанесения телесных повреждений"

ви справді юрист?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:07

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАЯВИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ НАЗЕМНОГО НАСТУПУ З БІЛОРУСІ
29 ЛИПНЯ 2022, 14:44 https://novosti.dn.ua/news/328146-u-che ... z-bilorusi
Існує загроза наземного наступу на Чернігівську область з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону заявив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, майже всі ракети, випущені останнім часом, летіли з території Білорусі.

«Артобстріли на Чернігівщині здійснюються з території Росії. Ми бачимо загрозу можливого наступу сушею з території Білорусі. І до цього готові», — повідомив Чаус.
Kudrjavuy
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