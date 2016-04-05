У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАЯВИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ НАЗЕМНОГО НАСТУПУ З БІЛОРУСІ 29 ЛИПНЯ 2022, 14:44 https://novosti.dn.ua/news/328146-u-che ... z-bilorusi Існує загроза наземного наступу на Чернігівську область з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону заявив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, майже всі ракети, випущені останнім часом, летіли з території Білорусі.
«Артобстріли на Чернігівщині здійснюються з території Росії. Ми бачимо загрозу можливого наступу сушею з території Білорусі. І до цього готові», — повідомив Чаус.