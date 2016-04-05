У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАЯВИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ НАЗЕМНОГО НАСТУПУ З БІЛОРУСІ 29 ЛИПНЯ 2022, 14:44 https://novosti.dn.ua/news/328146-u-che ... z-bilorusi Існує загроза наземного наступу на Чернігівську область з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону заявив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, майже всі ракети, випущені останнім часом, летіли з території Білорусі.
«Артобстріли на Чернігівщині здійснюються з території Росії. Ми бачимо загрозу можливого наступу сушею з території Білорусі. І до цього готові», — повідомив Чаус.
У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАЯВИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ НАЗЕМНОГО НАСТУПУ З БІЛОРУСІ 29 ЛИПНЯ 2022, 14:44 https://novosti.dn.ua/news/328146-u-che ... z-bilorusi Існує загроза наземного наступу на Чернігівську область з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону заявив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
Дивно, що крім Чауса цієї загрози ніхто не бачить... (я не про соцмережі, звісно).
Окупанти збудували понтонну переправу неподалік Антонівського залізничного мосту в Херсонській області. А біля Антонівського автомобільного мосту вже працює поромна переправа. Це підтверджують супутникові знімки.
Правобережної частини Херсонської області можна дістатися трьома мостами: Антонівським автомобільним біля Херсону, Антонівським залізничним, який розташований на 5 кілометрів вище за течією, а також через дамбу Каховської ГЕС біля Нової Каховки.
По всіх мостах вдарили ЗСУ: Антонівський автомобільний наразі закрили, а дамбу Каховської ГЕС росіяни намагалися ремонтувати. Також окупанти заявляли, що ЗСУ били по залізничному мосту, але жодних фото чи відео звідти немає.
У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗАЯВИЛИ ПРО ЗАГРОЗУ НАЗЕМНОГО НАСТУПУ З БІЛОРУСІ 29 ЛИПНЯ 2022, 14:44 https://novosti.dn.ua/news/328146-u-che ... z-bilorusi Існує загроза наземного наступу на Чернігівську область з території Білорусі. Про це в ефірі телемарафону заявив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
Дивно, що крім Чауса цієї загрози ніхто не бачить... (я не про соцмережі, звісно).
Що тут дивного? До 24.02 теж загрози не бачили, результат відомий.
fler написав:
Schmit написав:Варто послухати і подумати.
Не варто. Варто шукати дієві рішення, а не озиратись назад і шукати винних.
Ну так, навіщо шукати зрадників та профнепридатних? Неначасі. Нехай працюють.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 29 лип, 2022 18:42, всього редагувалось 2 разів.
Ага, допустим, критерий "орудие, специально подобранное или приспособленное для нанесения телесных повреждений"
От прямо так і написано?
Это я по памяти, не дословно. Но суть в том, что присутствуют субъективные критерии: "орудие должно быть специально предназначено для на несения телесных повреждений" и т.п. Технические характеристики оговариваются, но они вторичны по отношению к цели (назначению). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002320-99#Text
Puente написав:Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...
С совковой (она же "наша") системой все еще интереснее, по сути: если тебя не убили -- ты вообще ни на что (кроме как убежать) права не имеешь.