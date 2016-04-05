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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1843184418451846>
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:54

  fler написав:Дивно, що крім Чауса цієї загрози ніхто не бачить... (я не про соцмережі, звісно).

Жаль.
https://charter97.org/ru/news/2022/7/29/509003/
.....................
Власти российских регионов начали формировать «добровольческие батальоны» для отправки на войну с Украиной на фоне сообщений о массовых потерях (по разным оценкам от 40 до 75 тысяч) личного состава. Такие отряды появились в Чечне, Башкирии, Татарстане, Пермском и Приморском краях, Кировской, Курской, Оренбургской, Иркутской и Нижегородской областях. Сообщалось, что свой «собянинский полк» формирует даже Москва. Не отстают и власти Петербурга.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что такой приказ спустил Кремль, чтобы не объявлять частичную или полную мобилизацию.

Ранее о том, что каждый регион должен сформировать как минимум одно боевое подразделение, рассказал член батальона «Восток» самопровозглашенной ДНР Максим Фомин. Набирают мужчин в возрасте до 50 лет (для отдельных военных специальностей — до 60 лет). За полугодовой контракт предлагают от 3750 до 6000 долларов в месяц.

В ISW подсчитали, что если каждый субъект федерации создаст хотя бы один батальон численностью 400 человек, общее число новобранцев может составить 34 тысячи человек.

- Я, так думаю, это ответ на вопрос "откуда ежедневно через Мелитополь проходит 2-3 БТГ(из Мариуполя конечно)"
Но придерживаемся официоза.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:56

  fler написав:
  Schmit написав:Варто послухати і подумати.


Не варто. Варто шукати дієві рішення, а не озиратись назад і шукати винних.

эт капец... Как вы намерены "искать решения", не понимая, где допущена ошибка?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:59

  Starikan написав:
  _hunter написав:
  Puente написав:Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...
С совковой (она же "наша") системой все еще интереснее, по сути: если тебя не убили -- ты вообще ни на что (кроме как убежать) права не имеешь. :lol:

Трудовой кодекс не лучше.

вот не надо. КЗоТ наш ещё советский, и даёт трудящимся просто дикое количество всяких прав и гарантий.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:59

  Schmit написав:
Варто послухати і подумати.

Таких як Кривонос нічого слухати.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:07

  unicdima написав:
  Schmit написав:
Варто послухати і подумати.

Таких як Кривонос нічого слухати.

то ли дело Арестович...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:09

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  _hunter написав: С совковой (она же "наша") системой все еще интереснее, по сути: если тебя не убили -- ты вообще ни на что (кроме как убежать) права не имеешь. :lol:

Трудовой кодекс не лучше.

вот не надо. КЗоТ наш ещё советский, и даёт трудящимся просто дикое количество всяких прав и гарантий.

Они(Права) официально обнулены, как Конституционной реформой так и Законами.
Что трактуется: "Они конечно же есть, но на усмотрение собственника".
Собственник в лице Государства не отказывается от своих обязательств, но не выполняет.
Отсюда и ситуация, как в РФ - по ящику все в шиколаде пляшут под балалайку и радуются, а по факту - голод.
https://news.finance.ua/ua/news/-/49096 ... krayintsiv
https://news.finance.ua/ua/news/-/50386 ... -derzhstat
https://news.dialog.ua/256178_1659085757
https://patrioty.org.ua/ecomomic/zate-n ... 30164.html

Обязанности работника выросли.
От Обязательств работодателя перед работников - освободили.
При чём на юридическом уровне запретили принимать дела в Суде, и исполнять судебные решения.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 29 лип, 2022 21:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:13

  juristkostya написав:то ли дело Арестович...

а по суті є заперечення?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:14

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=T1XZLfzSueo&t=258s
Варто послухати і подумати.

Таких як Кривонос нічого слухати.

Ну більшість і не слухали, результат отримали.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:24

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=T1XZLfzSueo&t=258s
Варто послухати і подумати.

Таких як Кривонос нічого слухати.

Ну більшість і не слухали, результат отримали.

Результат від цих кривоносів ми отримали в 2014 коли він зі своїм спецназом та бронетехнікою прятався на Краматорському аеродромі від легкоозброєних гіркінців.
Немає жодної значущої успішної спецоперації під його командуванням. Це медійний генерал, давно проплачений Порохом.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Це медійний генерал, давно проплачений Порохом.

вони тоді були всі медійні. Була політика умиротворення.
Goodman
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