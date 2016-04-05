fler написав:Дивно, що крім Чауса цієї загрози ніхто не бачить... (я не про соцмережі, звісно).
Жаль.
https://charter97.org/ru/news/2022/7/29/509003/ ..................... Власти российских регионов начали формировать «добровольческие батальоны» для отправки на войну с Украиной на фоне сообщений о массовых потерях (по разным оценкам от 40 до 75 тысяч) личного состава. Такие отряды появились в Чечне, Башкирии, Татарстане, Пермском и Приморском краях, Кировской, Курской, Оренбургской, Иркутской и Нижегородской областях. Сообщалось, что свой «собянинский полк» формирует даже Москва. Не отстают и власти Петербурга.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что такой приказ спустил Кремль, чтобы не объявлять частичную или полную мобилизацию.
Ранее о том, что каждый регион должен сформировать как минимум одно боевое подразделение, рассказал член батальона «Восток» самопровозглашенной ДНР Максим Фомин. Набирают мужчин в возрасте до 50 лет (для отдельных военных специальностей — до 60 лет). За полугодовой контракт предлагают от 3750 до 6000 долларов в месяц.
В ISW подсчитали, что если каждый субъект федерации создаст хотя бы один батальон численностью 400 человек, общее число новобранцев может составить 34 тысячи человек.
- Я, так думаю, это ответ на вопрос "откуда ежедневно через Мелитополь проходит 2-3 БТГ(из Мариуполя конечно)" Но придерживаемся официоза.
Puente написав:Всі оці розмірковування про зброю - хоч яку , насправді впираються в законодавство та практику злочинів типу "перевищення межі самооборони" та "право на захист" . Наша система практично говорить - якщо тебе ще не вбили - то ти не маєш права вбити когось . От і все ...
С совковой (она же "наша") системой все еще интереснее, по сути: если тебя не убили -- ты вообще ни на что (кроме как убежать) права не имеешь.
Трудовой кодекс не лучше.
вот не надо. КЗоТ наш ещё советский, и даёт трудящимся просто дикое количество всяких прав и гарантий.
Результат від цих кривоносів ми отримали в 2014 коли він зі своїм спецназом та бронетехнікою прятався на Краматорському аеродромі від легкоозброєних гіркінців. Немає жодної значущої успішної спецоперації під його командуванням. Це медійний генерал, давно проплачений Порохом.