Не варто. Варто шукати дієві рішення, а не озиратись назад і шукати винних.
эт капец... Как вы намерены "искать решения", не понимая, где допущена ошибка?
Шо серйозно? Я(народ) маю переглядати відоси з Кривоносом, Арестовичем тощо і дивлячись у минуле, шукати помилки на основі їх експертних думок? Чи може Зе і його команда має ці відоси дивитися? Повірте, там у них наверху все відомо, причому трохи наперед. Зараз вже знають, що буде навесні та навіть хто наш наступний президент. Помилки, про які тут постійно згадують, давно проаналізовані, висновки зроблені, заходи вжито (нам не все відомо).
unicdima написав:Таких як Кривонос нічого слухати.
Ну більшість і не слухали, результат отримали.
Результат від цих кривоносів ми отримали в 2014 коли він зі своїм спецназом та бронетехнікою прятався на Краматорському аеродромі від легкоозброєних гіркінців. Немає жодної значущої успішної спецоперації під його командуванням. Це медійний генерал, давно проплачений Порохом.
Якщо нема що заперечити по суті - переходимо на обговорення особистості і пряме поливання лайном. Подумаєш, москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні. Це такі дрібниці, а от у 2014 Порох...
fler написав:Помилки, про які тут постійно згадують, давно проаналізовані, висновки зроблені, заходи вжито (нам не все відомо).
Ну, это не правда - нас, в этих "проектах" нет. Разве, что в качестве планктона. А если озвучивать конкретику - то начнётся открытая Война ВСЕ - против ВСЕХ. О накоплениях, капиталах, в Украине,... - для большинства лучше забыть, особенно если накопление шло честно поколениями любителями работать честными украинцами. "Кто украл и вывел - тот с куском хлеба."
Через місяць після поставки семи німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські знаряддя показали повідомлення про помилки і демонструють явні ознаки зносу - повідомляє Der Spiegel.
"На поточному тижні український уряд уже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі з семи САУ PzH 2000, поставлених наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, зважаючи на все, потребують ремонту", - йдеться у матеріалі.
На думку Бундесверу, проблеми пов'язані з високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. Це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день із однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, очевидно, випускали значно більше снарядів, вважають у німецькому оборонному відомстві.
За словами експортерів, причиною зношування могло стати й те, що українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані.
Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.
критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.
в уголовном производстве результат экспертизы о принадлежности никак не повлияет на квалификацию преступления ?
Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...
Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
лучше старенький ТТ,чем дзюдо и каратэ
так по закону обяжут носить условный тт в кобуре, поставленным на предохранитель. на дистанции до 7 м против ножа не успеете вынуть, снять с предохранителя, передернуть затвор и выстрелить. так шо разрывайте дистанцию, тобишь делайте ноги. не можете, то тактический фонарик с мощным светодиодом может поможет.
Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...
Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
лучше старенький ТТ,чем дзюдо и каратэ
так по закону обяжут носить условный тт в кобуре, поставленным на предохранитель. на дистанции до 7 м против ножа не успеете вынуть, снять с предохранителя, передернуть затвор и выстрелить. так шо разрывайте дистанцию, тобишь делайте ноги. не можете, то тактический фонарик с мощным светодиодом может поможет.