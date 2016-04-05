Не варто. Варто шукати дієві рішення, а не озиратись назад і шукати винних.
эт капец... Как вы намерены "искать решения", не понимая, где допущена ошибка?
Шо серйозно? Я(народ) маю переглядати відоси з Кривоносом, Арестовичем тощо і дивлячись у минуле, шукати помилки на основі їх експертних думок? Чи може Зе і його команда має ці відоси дивитися? Повірте, там у них наверху все відомо, причому трохи наперед. Зараз вже знають, що буде навесні та навіть хто наш наступний президент. Помилки, про які тут постійно згадують, давно проаналізовані, висновки зроблені, заходи вжито (нам не все відомо).
unicdima написав:Таких як Кривонос нічого слухати.
Ну більшість і не слухали, результат отримали.
Результат від цих кривоносів ми отримали в 2014 коли він зі своїм спецназом та бронетехнікою прятався на Краматорському аеродромі від легкоозброєних гіркінців. Немає жодної значущої успішної спецоперації під його командуванням. Це медійний генерал, давно проплачений Порохом.
Якщо нема що заперечити по суті - переходимо на обговорення особистості і пряме поливання лайном. Подумаєш, москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні. Це такі дрібниці, а от у 2014 Порох...
Через місяць після поставки семи німецьких самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в Україну ці артилерійські знаряддя показали повідомлення про помилки і демонструють явні ознаки зносу - повідомляє Der Spiegel.
"На поточному тижні український уряд уже повідомив міністерству оборони ФРН, що після інтенсивного обстрілу російських позицій деякі з семи САУ PzH 2000, поставлених наприкінці червня в Україну, показали повідомлення про помилки. Тому кілька гаубиць, зважаючи на все, потребують ремонту", - йдеться у матеріалі.
На думку Бундесверу, проблеми пов'язані з високим темпом ведення вогню під час використання гаубиць українськими збройними силами. Це створює величезне навантаження на механізм заряджання гаубиці. У Німеччині 100 пострілів на день із однієї важкої зброї вже вважалося б високим рівнем інтенсивності стрілянини, але українці, очевидно, випускали значно більше снарядів, вважають у німецькому оборонному відомстві.
За словами експортерів, причиною зношування могло стати й те, що українські солдати, ймовірно, спочатку намагалися стріляти по цілях на дуже великій відстані.
Далеко не всякий ніж холодна зброя. Ви можете цілу купу ножів, тесаків, мачете купити, і всі з сертифікатом, що вони не належать до холодної зброї.
критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.
в уголовном производстве результат экспертизы о принадлежности никак не повлияет на квалификацию преступления ?
Slon_Nosov написав:имхо, гораздо лучше газовый баллончик и хорошая физическая форма. поверьте на слово и толку больше и дешевле в случае чего, если не из небожителей...
Когда я учился в школе, мой приятель-одноклассник ходил на каратэ. Так вот, им тренер на каждом занятии говорил примерно следующее:- каратист вне ринга, должен отлично выполнять "Упражнение номер раз". Упражнение номер раз - бег с препятствиями. Побежали
лучше старенький ТТ,чем дзюдо и каратэ
так по закону обяжут носить условный тт в кобуре, поставленным на предохранитель. на дистанции до 7 м против ножа не успеете вынуть, снять с предохранителя, передернуть затвор и выстрелить. так шо разрывайте дистанцию, тобишь делайте ноги. не можете, то тактический фонарик с мощным светодиодом может поможет.
ЛАД написав:Я не уверен, что это невозможно. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос. И, думаю, что она необходима. Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет Bobua. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.
Звыняйтэ, но не хочу еще Вас послать. Вы себя поставте на место руководства, а потом рассказывайте. Думаете Успеху на передке тяжело? Нет, тем кто организует оборону в разы. Это только людям несведущим легко рассказывать как отловить несколько мл-нов и послать на передок. Еще раз звыняйтэ, тему закрыли.
Отловить насколько миллионов -- )) Чому не мільярдів?))
Тим паче таке казати після нагадування очевидного -- що мова йшла про ротацію нещодавно мобілізованих, а не контрактників. Тих, кого мобілізували, навчили за ... тижнів і відправили на позиції.
Я і справді писав про 11млн. Але ж не всі одночасно. Я уявляв це як поступову заміну на чергуваннях наявного 1млн(?) впродовж року.
Причому, про "відловлювання" я не писав. Це й справді було би безглуздо. А от про введення інститут НЕгромадянства, аби всім бажаючим було простіше засвідчити свою аполітичнічність/пацифізм і т.п. -- писав. Просто дати кожному можливість якось захистити своє життя/майно. Частина хай би одразу їхала за кордон. Діти -- обов'язково. Бабченко писав що для них там все нині безплатно. І ще й нагода побачити світ і вивчити цивілізовані мови. Він писав -- що то злочин тримати дітей під обстрілами, коли є така унікальна можливість дати їм гарний старт у житті... Матері (чи може і батьки) -- як супровід, мабуть. Чоловіки й жінки без дітей -- з відміткою в паспорті про відмову від громадянства. Гарний і законний спосіб не воювати за "оце от все".
Тим, хто лишається -- надати простіший доступ до зброї, війська і всякого такого. Не лише мобілізація в "колгосп", а і в щось цивілізованіше. Так, аби люди не боялись потрапити в зовсім незвичне середовище. Є, наприклад, децентралізація навіть в укр.політиці й фінансах, є лідери громадської думки, є групи-спільноти в соцмережах -- чому б не вихлюпнути це в озброєний реал? Пролетарів, де кожне друге слово є матюком -- до інших пролетарів. І в однотичні бригади-батальйони. Любителів Зеленого Змія зібрати докупи. І так само. Бригада віруючих у "таємну мудрість", що 5хв по мобілці на передовій на таємній позиції -- то зовсім не страшно. Любителів кидати поліетиленове й пластикове сміття одразу під ноги навіть на фронті, де воно виблискуватиме вгору до БПЛА -- теж всіх докупки. Бригада ЛГБТ+. Такі були ще навіть у давньому Римі! А нині -- нема... Дивно. Бригада садівників-городників. Бригада скінхедів. Бригада фаталістів. Бригада метросексуалів. Бригада ІТ. Бригада письменників. Бригада емо. ...
Кожен спосіб життя мав би можливіть перевірити себе у найважчих умовах. От якби військомати й тилові полігони робили привабливе сортування -- то мені було би зрозуміліше їхнє призначення. А не от так як є зараз.
Зараз військо колгоспне, на жаль... Від початку, і аж до передових позицій. Колгосп не працює, це вже доведено ХХст., і Айн Ренд гарно описала, але навіть йдучи на абс.нуль -- вояки несуть їжу й воду колгоспним методом. Замість кожен для себе. А потім виявляється, що води замало. А пити хочеться. А "дурників", які би взяли і на себе, і на "хитреньких" -- от саме цього разу йшло замало... Упс.
А у масштабі всієї країни вже померли десятки тисяч "мирних" людей, цілком придатних до війська, але яким, мабуть, теж здавалось, що "колгосп великий -- впорається і без них". Зв'язані, закатовані, вбиті в "Бучах" по всій країні на півночі, сході, півдні... Про що вони думали в останні миті життя? Десятки чи сотні чи більше тисяч людей втратили активи (житло, авто, частково вже і гроші). Про що вони думають нині?
І цікаво, все-таки -- наскільки меншими могли би бути втрати, якби люди не сподівались на колгосп, а самі боролись би за свої життя і майно. Кожен -- в міру своїх можливостей і уявлень. Якби міста та ін.скупчення людей розосередились, якби вся країна посилено брязкала би зброєю, якби путлєрят обстрілювали би повсюди й безперервно, а вони й не знали би куди вдарити у відповідь -- цікаво, як би все тоді склалось?
Bobua написав:Я і справді писав про 11млн. Але ж не всі одночасно. Я уявляв це як поступову заміну на чергуваннях наявного 1млн(?) впродовж року.
Причому, про "відловлювання" я не писав. Це й справді було би безглуздо. А от про введення інститут НЕгромадянства, аби всім бажаючим було простіше засвідчити свою аполітичнічність/пацифізм і т.п. -- писав. Просто дати кожному можливість якось захистити своє життя/майно. Частина хай би одразу їхала за кордон. Діти -- обов'язково. Бабченко писав що для них там все нині безплатно. І ще й нагода побачити світ і вивчити цивілізовані мови. Він писав -- що то злочин тримати дітей під обстрілами, коли є така унікальна можливість дати їм гарний старт у житті... Матері (чи може і батьки) -- як супровід, мабуть. Чоловіки й жінки без дітей -- з відміткою в паспорті про відмову від громадянства. Гарний і законний спосіб не воювати за "оце от все".
Тим, хто лишається -- надати простіший доступ до зброї, війська і всякого такого. Не лише мобілізація в "колгосп", а і в щось цивілізованіше. Так, аби люди не боялись потрапити в зовсім незвичне середовище. Є, наприклад, децентралізація навіть в укр.політиці й фінансах, є лідери громадської думки, є групи-спільноти в соцмережах -- чому б не вихлюпнути це в озброєний реал? Пролетарів, де кожне друге слово є матюком -- до інших пролетарів. І в однотичні бригади-батальйони. Любителів Зеленого Змія зібрати докупи. І так само. Бригада віруючих у "таємну мудрість", що 5хв по мобілці на передовій на таємній позиції -- то зовсім не страшно. Любителів кидати поліетиленове й пластикове сміття одразу під ноги навіть на фронті, де воно виблискуватиме вгору до БПЛА -- теж всіх докупки. Бригада ЛГБТ+. Такі були ще навіть у давньому Римі! А нині -- нема... Дивно. Бригада садівників-городників. Бригада скінхедів. Бригада фаталістів. Бригада метросексуалів. Бригада ІТ. Бригада письменників. Бригада емо. ...
Кожен спосіб життя мав би можливіть перевірити себе у найважчих умовах. От якби військомати й тилові полігони робили привабливе сортування -- то мені було би зрозуміліше їхнє призначення. А не от так як є зараз.
Зараз військо колгоспне, на жаль... Від початку, і аж до передових позицій. Колгосп не працює, це вже доведено ХХст., і Айн Ренд гарно описала, але навіть йдучи на абс.нуль -- вояки несуть їжу й воду колгоспним методом. Замість кожен для себе. А потім виявляється, що води замало. А пити хочеться. А "дурників", які би взяли і на себе, і на "хитреньких" -- от саме цього разу йшло замало... Упс.
А у масштабі всієї країни вже померли десятки тисяч "мирних" людей, цілком придатних до війська, але яким, мабуть, теж здавалось, що "колгосп великий -- впорається і без них". Зв'язані, закатовані, вбиті в "Бучах" по всій країні на півночі, сході, півдні... Про що вони думали в останні миті життя? Десятки чи сотні чи більше тисяч людей втратили активи (житло, авто, частково вже і гроші). Про що вони думають нині?
І цікаво, все-таки -- наскільки меншими могли би бути втрати, якби люди не сподівались на колгосп, а самі боролись би за свої життя і майно. Кожен -- в міру своїх можливостей і уявлень. Якби міста та ін.скупчення людей розосередились, якби вся країна посилено брязкала би зброєю, якби путлєрят обстрілювали би повсюди й безперервно, а вони й не знали би куди вдарити у відповідь -- цікаво, як би все тоді склалось?
Ще з початку АТО троє моїх знайомих зі складними життєвими шляхами попали на службу. В результаті всі себе непогано проявили, стали орденоносцями. Сім'ї отримали забезпечення житлом і т.д. Так що для багатьох це певний шанс. Я особисто теж за певне рівноправ'я і рівнообов'язковість, якщо не в силах утримувати належну професійну армію. А щодо Бучі, то там явно не вспіли організувати належно ту ж таки тероборону, бо багато закатованих якраз до них належали, але зброї їм не надали.