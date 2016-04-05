Додано: Суб 30 лип, 2022 04:49

detroytred написав: otg написав: ЛАД написав: Я не уверен, что это невозможно. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос.

И, думаю, что она необходима.

Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет Bobua. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос.И, думаю, что она необходима.Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет. Иди даже 7-8 млн. Но иТем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове. Звыняйтэ, но не хочу еще Вас послать. Вы себя поставте на место руководства, а потом рассказывайте. Думаете Успеху на передке тяжело? Нет, тем кто организует оборону в разы. Это только людям несведущим легко рассказывать как отловить несколько мл-нов и послать на передок. Еще раз звыняйтэ, тему закрыли. Звыняйтэ, но не хочу еще Вас послать. Вы себя поставте на место руководства, а потом рассказывайте. Думаете Успеху на передке тяжело? Нет, тем кто организует оборону в разы. Это только людям несведущим легко рассказывать как отловить несколько мл-нов и послать на передок. Еще раз звыняйтэ, тему закрыли.

Отловить насколько миллионов -- ))

Чому не мільярдів?))



Тим паче таке казати після нагадування очевидного -- що мова йшла про ротацію нещодавно мобілізованих, а не контрактників.

Тих, кого мобілізували, навчили за ... тижнів і відправили на позиції. Отловить насколько миллионов -- ))Чому не мільярдів?))Тим паче таке казати після нагадування очевидного -- що мова йшла про ротацію нещодавно мобілізованих, а не контрактників.Тих, кого мобілізували, навчили за ... тижнів і відправили на позиції.

Я і справді писав про 11млн.Але ж не всі одночасно.Я уявляв це як поступову заміну на чергуваннях наявного 1млн(?) впродовж року.Причому, про "відловлювання" я не писав. Це й справді було би безглуздо.А от про введення інститут НЕгромадянства, аби всім бажаючим було простіше засвідчити свою аполітичнічність/пацифізм і т.п. -- писав.Просто дати кожному можливість якось захистити своє життя/майно.Частина хай би одразу їхала за кордон.Діти -- обов'язково. Бабченко писав що для них там все нині безплатно. І ще й нагода побачити світ і вивчити цивілізовані мови. Він писав -- що то злочин тримати дітей під обстрілами, коли є така унікальна можливість дати їм гарний старт у житті...Матері (чи може і батьки) -- як супровід, мабуть.Чоловіки й жінки без дітей -- з відміткою в паспорті про відмову від громадянства. Гарний і законний спосіб не воювати за "оце от все".Тим, хто лишається -- надати простіший доступ до зброї, війська і всякого такого.Не лише мобілізація в "колгосп", а і в щось цивілізованіше.Так, аби люди не боялись потрапити в зовсім незвичне середовище.Є, наприклад, децентралізація навіть в укр.політиці й фінансах, є лідери громадської думки, є групи-спільноти в соцмережах -- чому б не вихлюпнути це в озброєний реал?Пролетарів, де кожне друге слово є матюком -- до інших пролетарів. І в однотичні бригади-батальйони.Любителів Зеленого Змія зібрати докупи. І так само.Бригада віруючих у "таємну мудрість", що 5хв по мобілці на передовій на таємній позиції -- то зовсім не страшно.Любителів кидати поліетиленове й пластикове сміття одразу під ноги навіть на фронті, де воно виблискуватиме вгору до БПЛА -- теж всіх докупки.Бригада ЛГБТ+. Такі були ще навіть у давньому Римі! А нині -- нема... Дивно.Бригада садівників-городників.Бригада скінхедів.Бригада фаталістів.Бригада метросексуалів.Бригада ІТ.Бригада письменників.Бригада емо....Кожен спосіб життя мав би можливіть перевірити себе у найважчих умовах.От якби військомати й тилові полігони робили привабливе сортування -- то мені було би зрозуміліше їхнє призначення. А не от так як є зараз.Зараз військо колгоспне, на жаль...Від початку, і аж до передових позицій.Колгосп не працює, це вже доведено ХХст., і Айн Ренд гарно описала, але навіть йдучи на абс.нуль -- вояки несуть їжу й воду колгоспним методом. Замість кожен для себе. А потім виявляється, що води замало. А пити хочеться. А "дурників", які би взяли і на себе, і на "хитреньких" -- от саме цього разу йшло замало... Упс.А у масштабі всієї країни вже померли десятки тисяч "мирних" людей, цілком придатних до війська, але яким, мабуть, теж здавалось, що "колгосп великий -- впорається і без них". Зв'язані, закатовані, вбиті в "Бучах" по всій країні на півночі, сході, півдні...Про що вони думали в останні миті життя?Десятки чи сотні чи більше тисяч людей втратили активи (житло, авто, частково вже і гроші).Про що вони думають нині?І цікаво, все-таки -- наскільки меншими могли би бути втрати, якби люди не сподівались на колгосп, а самі боролись би за свої життя і майно. Кожен -- в міру своїх можливостей і уявлень.Якби міста та ін.скупчення людей розосередились, якби вся країна посилено брязкала би зброєю, якби путлєрят обстрілювали би повсюди й безперервно, а вони й не знали би куди вдарити у відповідь -- цікаво, як би все тоді склалось?