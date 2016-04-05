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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1844184518461847
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 07:50

Якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше

Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття в Україні – близько 35%, попри зусилля підприємств з утримання працівників. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Аналітики зазначають, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. З іншого боку незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу.

Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з-поміж робочої сили передусім через те, що вимушені переселенці часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.

https://glavcom.ua/economics/finances/n ... 64271.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 07:52

  pilker написав:тактический фонарик с мощным светодиодом может поможет.
или щепотку мелкой соли с перцем кинуть в глаза ножу
vitaliian
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