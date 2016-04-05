Якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше
Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття в Україні – близько 35%, попри зусилля підприємств з утримання працівників. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.
Аналітики зазначають, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. З іншого боку незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу.
Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з-поміж робочої сили передусім через те, що вимушені переселенці часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.
fler написав:Повірте, там у них наверху все відомо, причому трохи наперед. Зараз вже знають, що буде навесні та навіть хто наш наступний президент. Помилки, про які тут постійно згадують, давно проаналізовані, висновки зроблені, заходи вжито (нам не все відомо).
классическая россиянская позиция: "мы ничего не решаем", "там наверху виднее" и всё такое. Позорище.
Росія сама «прирікає на поразку свою армію», намагаючись швидко поповнити виснажені війною з Україною війська. У цьому впевнений колишній командувач американських військ в Європі, генерал Армії США у відставці Марк Гертлінг, пише Newsweek.
Гертлінг зауважив, що зусилля Москви, націлені швидко компенсувати втрати, погано позначаться на успіхах російської армії в майбутньому.
«Як всі знають, якщо реконструкція/регенерація підрозділів, які зазнали великих втрат, відбувається поспіхом або неправильно, це експоненціально шкодить моральному духу і бойовим можливостям. Це набагато більше, ніж нефункціональна логістика, прирікає армію на провал», – пояснив Гертлінг, додавши, що з логістикою у Росії теж серйозні проблеми.
juristkostya написав:критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.
в уголовном производстве результат экспертизы о принадлежности никак не повлияет на квалификацию преступления ?
какого из преступлений? статью "изготовление и ношение холодного оружия" за хождение по городу с топором в портфеле или с сапёрной лопаткой наперевес - не дадут. За драку с их использованием - дадут ровно так же, как за драку с использованием финки зэковского производства или штык-ножа от АКМ. Поскольку тот же топор становится "орудием, специально подобранным для нанесения телесных повреждений".
pilker написав:так по закону обяжут носить условный тт в кобуре, поставленным на предохранитель. на дистанции до 7 м против ножа не успеете вынуть, снять с предохранителя, передернуть затвор и выстрелить. так шо разрывайте дистанцию, тобишь делайте ноги
поэтому в качестве "гражданского" короткоствола револьвер вне конкуренции, это понимали ещё 100 лет назад.