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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1845184618471848>
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 07:50

Якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше

Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття в Україні – близько 35%, попри зусилля підприємств з утримання працівників. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Аналітики зазначають, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. З іншого боку незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу.

Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з-поміж робочої сили передусім через те, що вимушені переселенці часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.

https://glavcom.ua/economics/finances/n ... 64271.html
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 07:52

  pilker написав:тактический фонарик с мощным светодиодом может поможет.
или щепотку мелкой соли с перцем кинуть в глаза ножу
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Бригада ЛГБТ+. Такі були ще навіть у давньому Римі! А нині -- нема... Дивно.
Погано шукав :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:29

  unicdima написав:
  juristkostya написав:то ли дело Арестович...

а по суті є заперечення?

слова Кривоноса прекрасно увязываются со всем массивом имеющейся информации.
Поэтому, по сути ролика замечаний нет.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:30

  Starikan написав:
  juristkostya написав:
  Starikan написав: Трудовой кодекс не лучше.
вот не надо. КЗоТ наш ещё советский, и даёт трудящимся просто дикое количество всяких прав и гарантий.

Я говорю о совковости наших законов, а не о правах.

просто, в конкретном случае, "совковость" - безусловный плюс :-) Да, так иногда бывает...
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Повірте, там у них наверху все відомо, причому трохи наперед. Зараз вже знають, що буде навесні та навіть хто наш наступний президент. Помилки, про які тут постійно згадують, давно проаналізовані, висновки зроблені, заходи вжито (нам не все відомо).
классическая россиянская позиция: "мы ничего не решаем", "там наверху виднее" и всё такое.
Позорище.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:33

Росія сама «прирікає на поразку свою армію», намагаючись швидко поповнити виснажені війною з Україною війська. У цьому впевнений колишній командувач американських військ в Європі, генерал Армії США у відставці Марк Гертлінг, пише Newsweek.

Гертлінг зауважив, що зусилля Москви, націлені швидко компенсувати втрати, погано позначаться на успіхах російської армії в майбутньому.

«Як всі знають, якщо реконструкція/регенерація підрозділів, які зазнали великих втрат, відбувається поспіхом або неправильно, це експоненціально шкодить моральному духу і бойовим можливостям. Це набагато більше, ніж нефункціональна логістика, прирікає армію на провал», – пояснив Гертлінг, додавши, що з логістикою у Росії теж серйозні проблеми.


https://www.newsweek.com/russias-plan-r ... al-1728915

https://glavcom.ua/country/incidents/ro ... 64292.html
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:36

Bobua
Цікаво було б почути Ваші роздуми, чому управлінці роблять так, як є, а не інакше.
Від вищих до низових.

Наприклад, та ж організація доставки їжі-води на нуль в руках командира підрозділу (низового управлінця). Чому він робить так, а не інакше?
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:38

  pilker написав:
  juristkostya написав:критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.

в уголовном производстве результат экспертизы о принадлежности никак не повлияет на квалификацию преступления ?

какого из преступлений? :-)
статью "изготовление и ношение холодного оружия" за хождение по городу с топором в портфеле или с сапёрной лопаткой наперевес - не дадут.
За драку с их использованием - дадут ровно так же, как за драку с использованием финки зэковского производства или штык-ножа от АКМ. Поскольку тот же топор становится "орудием, специально подобранным для нанесения телесных повреждений".
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pilker написав:так по закону обяжут носить условный тт в кобуре, поставленным на предохранитель. на дистанции до 7 м против ножа не успеете вынуть, снять с предохранителя, передернуть затвор и выстрелить. так шо разрывайте дистанцию, тобишь делайте ноги
поэтому в качестве "гражданского" короткоствола револьвер вне конкуренции, это понимали ещё 100 лет назад.
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