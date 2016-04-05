Российское посольство в Великобритании заявило, что пленных «Азовцев» нужно было «повесить, а не расстрелять».
Публикация с таким текстом появилась в официальном Твиттер-аккаунте посольства:
«Боевики Азова заслуживают экзекуции, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти». https://t.me/astrapress/9485
А вот и ответ официального посольства рф в Великобритании
В Твиттере они написали: « Азов боевики заслуживают расстрела, но не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти."
Это для того, чтобы ни у кого не было сомнений. Там вся вертикаль пропитана нацизмом. Если не остановить эту ходячую и чавкающую мертвечину, они устроят геноцид невиданных масштабов. Мир должен проснуться
Не варто. Варто шукати дієві рішення, а не озиратись назад і шукати винних.
послухав...прийшов до висновку, що перший тиждень війни майже все відбувалось так як я і уявляв (і по Херсону, Мелітополю і по обороні навіть Києва (Жуляни, Гостомель, Чернігів яскравий приклад), тобто країни врятували на завдяки а всупереч діям керівництва
шукати винних потрібно, завжди треба робити аналіз помилок (а вдалі рішення брати до користування) але після перемоги...
тому втрати і серед мирного населення (Буча, Ірпінь, Маріуполь) могли бути на порядок менше, а про військові втрати взагалі немає питання
по снарядам то взагалі пісня , також "сірий експорт" танків до країн Африки/Ближнього сходу під виглядом металобрухту (не виключаю що була велика кількість російських танків транзитом через одеські порти на протязі 15 років)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 30 лип, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Шо серйозно? Я(народ) маю переглядати відоси з Кривоносом, Арестовичем тощо і дивлячись у минуле, шукати помилки на основі їх експертних думок? Чи може Зе і його команда має ці відоси дивитися? Повірте, там у них наверху все відомо, причому трохи наперед. Зараз вже знають, що буде навесні та навіть хто наш наступний президент. Помилки, про які тут постійно згадують, давно проаналізовані, висновки зроблені, заходи вжито (нам не все відомо).
це велике перебільшення...помилки є і будуть
якщо вам не цікава тема помилок(а тут взагалі тхне зрадою людей на керівних посадах), а народу втирають діч про сбу-шного генерала зрадніка, який немає відношення до мінування (тобто він призначений цап)
то просто промовчіть
5 місяців триматись за Баканова, за Демченко привести в парламент таких посміховиськ (покидьків) як Тищенко, Безугла, Третьякова, Бужанський, Дубинский, Гетьманцев, Герус, той же Юзик з кварталу95 (Корявченков Юрій)
ці люди були з антиукраїнською позицією, вони "працювали" або в інтересах ворога, або на себе
detroytred написав:Наприклад, та ж організація доставки їжі-води на нуль в руках командира підрозділу (низового управлінця). Чому він робить так, а не інакше?
А в нас з цим - все ок!👍 Всім цим займається старшина і ще має двох помічників)) Але, коли ми їдемо на вогневу - то, наприклад, на свою команду - я особисто беру "перекус" на день. Навіть, останнім часом, беремо два термоси з чаєм і кавою👍 А на рахунок води - то завжди, у перший день, якщо ми виїзджаємо на нову вогневу, то туди(в корчі) закидуємо з десяток "півторачок" негазованої води(газовану нам дуже рідко дають) - але і щоразу ще з собою беремо воду!
слова Кривоноса прекрасно увязываются со всем массивом имеющейся информации. Поэтому, по сути ролика замечаний нет.
Слова Кривоноса це просто переказ маячні порошенківської пропаганди, кому вона зашла тому зашло і це.
Москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні, (на правому березі Дніпра, Карл) - це порошенківська пропаганда? Зрозуміло, Кривонос збрехав, цього насправді не відбулось. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар... досі наші. Вибачайте, але заперечення реальності це вже клініка.
prodigy написав:послухав...прийшов до висновку, що перший тиждень війни майже все відбувалось так як я і уявляв (і по Херсону, Мелітополю і по обороні навіть Києва (Жуляни, Гостомель, Чернігів яскравий приклад), тобто країни врятували на завдяки а всупереч діям керівництва
шукати винних потрібно, завжди треба робити аналіз помилок (а вдалі рішення брати до користування) але після перемоги...
тому втрати і серед мирного населення (Буча, Ірпінь, Маріуполь) могли бути на порядок менше, а про військові втрати взагалі немає питання
по снарядам то взагалі пісня , також "сірий експорт" танків до країн Африки/Ближнього сходу під виглядом металобрухту (не виключаю що була велика кількість російських танків транзитом через одеські порти на протязі 15 років)
unicdima написав:По снарядах звичайно пісня, нагадаю, що найбільші арсенали були знищені за часів Порошенка і коли цей генерал командував полком спецназу, ніхто за арсенали не поніс покарання. Так само останні танки на експорт пішли теж за часів Порошенка.
У слуг були три роки, щоб покарати винуватців знищення арсеналів, але тиша. Очевидно в залітанні москальських дронів-камікадзе важко звинуватити когось в Україні. А ще у слуг було три роки, щоб працювали ось такі виробничі лінії. Чому ж вони простоювали?
juristkostya написав:критерий принадлежности к "холодному оружию" можно смело игнорировать как бессмысленный. Бытовой топор или саперная лопатка не являются оружием, но "в случае чего" будут явно эффективнее армейского штык-ножа.
в уголовном производстве результат экспертизы о принадлежности никак не повлияет на квалификацию преступления ?
какого из преступлений? статью "изготовление и ношение холодного оружия" за хождение по городу с топором в портфеле или с сапёрной лопаткой наперевес - не дадут. За драку с их использованием - дадут ровно так же, как за драку с использованием финки зэковского производства или штык-ножа от АКМ. Поскольку тот же топор становится "орудием, специально подобранным для нанесения телесных повреждений".
смотрю на текст ч.2 ст. 263 кку. за ношение холодного оружия можно лишиться свободы. а Вы говорите, что критерий принадлежности к холодному оружию можно игнорировать.
ч. 4 ст. 296 за применение холодного дают уже до 7 лет, а если пользовались условно говоря перочинным викториноксом то поди еще докажи шо он попадает под "спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
Востаннє редагувалось pilker в Суб 30 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
слова Кривоноса прекрасно увязываются со всем массивом имеющейся информации. Поэтому, по сути ролика замечаний нет.
Слова Кривоноса це просто переказ маячні порошенківської пропаганди, кому вона зашла тому зашло і це. Тут Шміт каже, що я перехожу на особистості, а у випадку з цим обіженим генералом інакше не можна, треба дивитися як він діяв в подібних ситуаціях, а він себе проявив в 2014 абсолютно бездарно, завдяки просраній операції під Славянськом ми тоді остаточно втратили Донецьк і Луганськ. Я на 100% впевнений, що з такими кривоносами в командуванні ми втратили б зараз набагато більше, можливо все давно б і закінчилося повним розгромом.
ещё раз: есть массив неоспоримых фактов, и есть слова Кривоноса, которые ни одному из таких фактов не противоречат. Ваша личная неприязнь никак на это повлиять не способна, она только вредит вам лично - мешает оценивать непредвзято. Это ваша личная проблема, работайте с ней.
Schmit написав:У слуг були три роки, щоб покарати винуватців знищення арсеналів, але тиша. Очевидно в залітанні москальських дронів-камікадзе важко звинуватити когось в Україні. А ще у слуг було три роки, щоб працювали ось такі виробничі лінії. Чому ж вони простоювали?
Свинарчуки, Свинарчуки же! Вы забыли главных злодеев. Как там они, уже с приговором? Ах нет? А как же так? Не нашлось, что им предъявить? Или встроились в новую систему не хуже чем в старую?
Предлагаю адептам нынешнего режима выбрать менее позорный для себя ответ
pilker написав:в уголовном производстве результат экспертизы о принадлежности никак не повлияет на квалификацию преступления ?
какого из преступлений? статью "изготовление и ношение холодного оружия" за хождение по городу с топором в портфеле или с сапёрной лопаткой наперевес - не дадут. За драку с их использованием - дадут ровно так же, как за драку с использованием финки зэковского производства или штык-ножа от АКМ. Поскольку тот же топор становится "орудием, специально подобранным для нанесения телесных повреждений".
смотрю на текст ч.2 ст. 263 кку. за ношение холодного оружия можно лишиться свободы. а Вы говорите, что критерий принадлежности к холодному оружию можно игнорировать.
ч. 4 ст. 296 за применение холодного дают уже до 7 лет, а если пользовались условно говоря перочинным викториноксом то поди еще докажи шо он попадает под "спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
там немного в другом контексте шло обсуждение. Принципиально вы правы.