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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1846184718481849
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:08

  Bobua написав:Зараз військо колгоспне, на жаль...
Від початку, і аж до передових позицій.
Колгосп не працює, це вже доведено ХХст., і Айн Ренд гарно описала, але навіть йдучи на абс.нуль -- вояки несуть їжу й воду колгоспним методом. Замість кожен для себе. А потім виявляється, що води замало. А пити хочеться. А "дурників", які би взяли і на себе, і на "хитреньких" -- от саме цього разу йшло замало... Упс.

А у масштабі всієї країни вже померли десятки тисяч "мирних" людей, цілком придатних до війська, але яким, мабуть, теж здавалось, що "колгосп великий -- впорається і без них". Зв'язані, закатовані, вбиті в "Бучах" по всій країні на півночі, сході, півдні...
Про що вони думали в останні миті життя?
Десятки чи сотні чи більше тисяч людей втратили активи (житло, авто, частково вже і гроші).
Про що вони думають нині?


І цікаво, все-таки -- наскільки меншими могли би бути втрати, якби люди не сподівались на колгосп, а самі боролись би за свої життя і майно. Кожен -- в міру своїх можливостей і уявлень.
Якби міста та ін.скупчення людей розосередились, якби вся країна посилено брязкала би зброєю, якби путлєрят обстрілювали би повсюди й безперервно, а вони й не знали би куди вдарити у відповідь -- цікаво, як би все тоді склалось?

Для того що таке сталось потрібно чітке усвідомлення що за москалів буде значно гірше.
Ось у фінів це усвідомлення було. Ось фіни залишили Виборг усі. Ще раз: Коли руські зайшли в Виборг він був повністю пустий.
Сєверодонецьк був залишений хоча б на 50%? Ні. Хоча часу було більш ніж достатньо.
Умовний пересічний херсонець не буде вести активного супротиву, його ціль перечекати, пережити.
Чи це менталітет такий, чи пристосування людей, я не знаю.
*Ненависть до москалів є тільки на Західній Україні, тільки там би був "тотальний супротив".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:18

  andrijk777 написав:Ось фіни залишили Виборг усі. Ще раз: Коли руські зайшли в Виборг він був повністю пустий.
Сєверодонецьк був залишений хоча б на 50%? Ні. Хоча часу було більш ніж достатньо.
Умовний пересічний херсонець не буде вести активного супротиву, його ціль перечекати, пережити.

А Ирпень, Буча и Мариуполь почему не были пустые?
Грйс-мэн
 
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