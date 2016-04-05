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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1846184718481849
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:08

  Bobua написав:Зараз військо колгоспне, на жаль...
Від початку, і аж до передових позицій.
Колгосп не працює, це вже доведено ХХст., і Айн Ренд гарно описала, але навіть йдучи на абс.нуль -- вояки несуть їжу й воду колгоспним методом. Замість кожен для себе. А потім виявляється, що води замало. А пити хочеться. А "дурників", які би взяли і на себе, і на "хитреньких" -- от саме цього разу йшло замало... Упс.

А у масштабі всієї країни вже померли десятки тисяч "мирних" людей, цілком придатних до війська, але яким, мабуть, теж здавалось, що "колгосп великий -- впорається і без них". Зв'язані, закатовані, вбиті в "Бучах" по всій країні на півночі, сході, півдні...
Про що вони думали в останні миті життя?
Десятки чи сотні чи більше тисяч людей втратили активи (житло, авто, частково вже і гроші).
Про що вони думають нині?


І цікаво, все-таки -- наскільки меншими могли би бути втрати, якби люди не сподівались на колгосп, а самі боролись би за свої життя і майно. Кожен -- в міру своїх можливостей і уявлень.
Якби міста та ін.скупчення людей розосередились, якби вся країна посилено брязкала би зброєю, якби путлєрят обстрілювали би повсюди й безперервно, а вони й не знали би куди вдарити у відповідь -- цікаво, як би все тоді склалось?

Для того що таке сталось потрібно чітке усвідомлення що за москалів буде значно гірше.
Ось у фінів це усвідомлення було. Ось фіни залишили Виборг усі. Ще раз: Коли руські зайшли в Виборг він був повністю пустий.
Сєверодонецьк був залишений хоча б на 50%? Ні. Хоча часу було більш ніж достатньо.
Умовний пересічний херсонець не буде вести активного супротиву, його ціль перечекати, пережити.
Чи це менталітет такий, чи пристосування людей, я не знаю.
*Ненависть до москалів є тільки на Західній Україні, тільки там би був "тотальний супротив".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:18

  andrijk777 написав:Ось фіни залишили Виборг усі. Ще раз: Коли руські зайшли в Виборг він був повністю пустий.
Сєверодонецьк був залишений хоча б на 50%? Ні. Хоча часу було більш ніж достатньо.
Умовний пересічний херсонець не буде вести активного супротиву, його ціль перечекати, пережити.

А Ирпень, Буча и Мариуполь почему не были пустые?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:47

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  5929966 написав:Щиро бажаю тобі на вогневій сил та везіння. Як і всім нашим хлопцям. Нема різници хто за кого голосував, на щастя є такі як ти хто захищає нашу країну! Слава героям, Слава Україні!

Щиро дякую!!!
Мав сьогодні ввечері їхати, але... мене не внесли в список "хто їде".
Вже щось раз так було, то був поїхав через 2 дні.
А як буде цього разу - то побачимо...

Гарного дня!
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:07

  Schmit написав:
Варто послухати і подумати.

Послухав. Нажаль фактів мало. Більше загальні фрази. Багато води, яка і так усім(мені точно) відома.
Зрозуміло, що військовий хвалить військових, винуваті політики. Але військові повинні думати тільки про війну, а політики повинні думати про добробут населення в першу чергу.

Солонін задавав гострі питання, відповіді нажаль були дуже розмиті.
Хоча деякі речі він прояснив.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 30 лип, 2022 12:16, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:11

  Грйс-мэн написав:
  andrijk777 написав:Ось фіни залишили Виборг усі. Ще раз: Коли руські зайшли в Виборг він був повністю пустий.
Сєверодонецьк був залишений хоча б на 50%? Ні. Хоча часу було більш ніж достатньо.
Умовний пересічний херсонець не буде вести активного супротиву, його ціль перечекати, пережити.

А Ирпень, Буча и Мариуполь почему не были пустые?

Ірпінь, Буча - очевидно чому, туди удару ніхто не очікував.
Маріуполь - це ж я і питаю. Чому??? Напевно потрібно питати маріупольців.
*Я думаю тому що люблять путіна(не сарказм). Довіряють його словам, що він не буде вбивати своїх.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:17

  andrijk777 написав:Маріуполь - це ж я і питаю. Чому??? Напевно потрібно питати маріупольців.
*Я думаю тому що люблять путіна(не сарказм). Довіряють його словам, що він не буде вбивати своїх.

А может потому что поверили "Мариуполь не-сда-дим, прописью"? И прочие "2-3 недели" и "ракеты заканчиваются"?
Ну и мер, который сам тайно свалил, и месяц транслировал подобные меседжи, пока не стало невозможным скрывать его отсутствие в городе
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:21

  Грйс-мэн написав:
  andrijk777 написав:Маріуполь - це ж я і питаю. Чому??? Напевно потрібно питати маріупольців.
*Я думаю тому що люблять путіна(не сарказм). Довіряють його словам, що він не буде вбивати своїх.

А может потому что поверили "Мариуполь не-сда-дим, прописью"? И прочие "2-3 недели" и "ракеты заканчиваются"?
Ну и мер, который сам тайно свалил, и месяц транслировал подобные меседжи, пока не стало невозможным скрывать его отсутствие в городе

Чиї це слова, я не знаю.
А до чого тут мер? А мера хто їм обирав, Пушкін?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:23

  prodigy написав:
  fler написав:Шо серйозно? Я(народ) маю переглядати відоси з Кривоносом, Арестовичем тощо і дивлячись у минуле, шукати помилки на основі їх експертних думок? :shock: Чи може Зе і його команда має ці відоси дивитися? :mrgreen:
Повірте, там у них наверху все відомо, причому трохи наперед. Помилки, про які тут постійно згадують, давно проаналізовані, висновки зроблені, заходи вжито (нам не все відомо).


це велике перебільшення...помилки є і будуть

якщо вам не цікава тема помилок(а тут взагалі тхне зрадою людей на керівних посадах), то просто промовчіть

5 місяців триматись за Баканова, за Демченко
привести в парламент таких посміховиськ (покидьків) як Тищенко, Безугла, Третьякова, Бужанський, Дубинский, Гетьманцев, Герус, той же Юзик з кварталу95 (Корявченков Юрій)


prodigy, звісно, помилки ще є і ще будуть нові. Я проти того, щоб на кожній гілці форуму розводили політичний срач. Чому не йдуть обсудити політиків на політичну гілку? Отож.
Тут цікаво обговорювати якісь здобутки/втрати типу:
"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий."
Це, напр., вчорашня робота на напрямку Мико-Херсон.
fler
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