Додано: Суб 30 лип, 2022 13:00

andrijk777 написав: Bobua написав: Зараз військо колгоспне, на жаль...

Від початку, і аж до передових позицій.

Колгосп не працює, це вже доведено ХХст., і Айн Ренд гарно описала, але навіть йдучи на абс.нуль -- вояки несуть їжу й воду колгоспним методом. Замість кожен для себе. А потім виявляється, що води замало. А пити хочеться. А "дурників", які би взяли і на себе, і на "хитреньких" -- от саме цього разу йшло замало... Упс.



А у масштабі всієї країни вже померли десятки тисяч "мирних" людей, цілком придатних до війська, але яким, мабуть, теж здавалось, що "колгосп великий -- впорається і без них". Зв'язані, закатовані, вбиті в "Бучах" по всій країні на півночі, сході, півдні...

Про що вони думали в останні миті життя?

Десятки чи сотні чи більше тисяч людей втратили активи (житло, авто, частково вже і гроші).

Про що вони думають нині?





І цікаво, все-таки -- наскільки меншими могли би бути втрати, якби люди не сподівались на колгосп, а самі боролись би за свої життя і майно. Кожен -- в міру своїх можливостей і уявлень.

Якби міста та ін.скупчення людей розосередились, якби вся країна посилено брязкала би зброєю, якби путлєрят обстрілювали би повсюди й безперервно, а вони й не знали би куди вдарити у відповідь -- цікаво, як би все тоді склалось? Зараз військо колгоспне, на жаль...Від початку, і аж до передових позицій.Колгосп не працює, це вже доведено ХХст., і Айн Ренд гарно описала, але навіть йдучи на абс.нуль -- вояки несуть їжу й воду колгоспним методом. Замість кожен для себе. А потім виявляється, що води замало. А пити хочеться. А "дурників", які би взяли і на себе, і на "хитреньких" -- от саме цього разу йшло замало... Упс.А у масштабі всієї країни вже померли десятки тисяч "мирних" людей, цілком придатних до війська, але яким, мабуть, теж здавалось, що "колгосп великий -- впорається і без них". Зв'язані, закатовані, вбиті в "Бучах" по всій країні на півночі, сході, півдні...Про що вони думали в останні миті життя?Десятки чи сотні чи більше тисяч людей втратили активи (житло, авто, частково вже і гроші).Про що вони думають нині?І цікаво, все-таки -- наскільки меншими могли би бути втрати, якби люди не сподівались на колгосп, а самі боролись би за свої життя і майно. Кожен -- в міру своїх можливостей і уявлень.Якби міста та ін.скупчення людей розосередились, якби вся країна посилено брязкала би зброєю, якби путлєрят обстрілювали би повсюди й безперервно, а вони й не знали би куди вдарити у відповідь -- цікаво, як би все тоді склалось?

Для того що таке сталось потрібно чітке усвідомлення що за москалів буде значно гірше.

Ось у фінів це усвідомлення було. Ось фіни залишили Виборг усі. Ще раз: Коли руські зайшли в Виборг він був повністю пустий.

Сєверодонецьк був залишений хоча б на 50%? Ні. Хоча часу було більш ніж достатньо.

Умовний пересічний херсонець не буде вести активного супротиву, його ціль перечекати, пережити.

Чи це менталітет такий, чи пристосування людей, я не знаю.

*Ненависть до москалів є тільки на Західній Україні, тільки там би був "тотальний супротив". Для того що таке сталось потрібноОсь у фінів це усвідомлення було. Ось фіни залишили Виборг усі. Ще раз: Коли руські зайшли в Виборг він був повністю пустий.Сєверодонецьк був залишений хоча б на 50%? Ні. Хоча часу було більш ніж достатньо.Умовний пересічний херсонець не буде вести активного супротиву, його ціль перечекати, пережити.Чи це менталітет такий, чи пристосування людей, я не знаю.*Ненависть до москалів є тільки на Західній Україні, тільки там би був "тотальний супротив".

Але ж вже 8 років видно, на прикладі Донбасу, що "буде значно гірше".І тому вже сам факт того, що 150тис. якихось лайнюків вже понад 5міс терорять ~45млн жителів великої країни -- от це дивує. І от саме тому, мабуть, Путлєр і казав, що "ще насправді й не починав..."Я написав 45млн, бо так ділити зручно.45млн/0.15млн =300 жителів в Україні проти одного окупанта...І хай навіть і не 300, а лише 240 (240*150т=36млн), і лише половина працездатні-дієздатні, але ж, все одно, це аж 120 людей!От як оце от все могло би тривати аж 5міс, якби 120 людей засіли у підвалах чи у викопаних ямах і стріляли, не всі разом, позмінно, хай 30 людей одночасно -- стріляли би в напрямку однієї штуки окупантського непотребу.Важко зібрати всіх захисників в одне місце? А як щодо Києва? Скільки там млн людей жило? Їм хіба далеко було до Бучі, аби вона не сама перемелювала потік зайвохромосомних...?Але ситуація з недопризовом(?) і недоротаціями(!) і сам той факт, що воювати на Донбас люди приїхали аж за тисячу км, з протилежного кінця країни -- ось це лякає.А якби Путлєр посунув сюди не 150тис, а 300, чи 450тис шт непотребу???Невже так само би сиділи, стежили би за просуванняя окупації, і чекали би потім, коли прийдуть, заберуть і вже потягнуть силою в якийсь підвал. Катувати. А можна ж було у лютому-березні самостійно, на більш-менш власних умовах, піти в той же підвал. Або в сусідній -- зручніший. Зі зброєю в руках. І відстрілюватись.Дивує, що вибір між цими двома "пігулками" виявився аж такий складним для ~11х людей зі 120...Що, що, що ж тут вибирати...?