Bobua написав:Але ж вже 8 років видно, на прикладі Донбасу, що "буде значно гірше".
Ви дуже сильно помиляєтесь. Задайте це питання маріупольцям(до війни 2022).
Bobua написав:І тому вже сам факт того, що 150тис. якихось лайнюків вже понад 5міс терорять ~45млн жителів великої країни -- от це дивує. І от саме тому, мабуть, Путлєр і казав, що "ще насправді й не починав..." Я написав 45млн, бо так ділити зручно. 45млн/0.15млн =300 жителів в Україні проти одного окупанта... І хай навіть і не 300, а лише 240 (240*150т=36млн), і лише половина працездатні-дієздатні, але ж, все одно, це аж 120 людей! От як оце от все могло би тривати аж 5міс, якби 120 людей засіли у підвалах чи у викопаних ямах і стріляли, не всі разом, позмінно, хай 30 людей одночасно -- стріляли би в напрямку однієї штуки окупантського непотребу. Важко зібрати всіх захисників в одне місце? А як щодо Києва? Скільки там млн людей жило? Їм хіба далеко було до Бучі, аби вона не сама перемелювала потік зайвохромосомних...?
Але ситуація з недопризовом(?) і недоротаціями(!) і сам той факт, що воювати на Донбас люди приїхали аж за тисячу км, з протилежного кінця країни -- ось це лякає. А якби Путлєр посунув сюди не 150тис, а 300, чи 450тис шт непотребу??? Невже так само би сиділи, стежили би за просуванняя окупації, і чекали би потім, коли прийдуть, заберуть і вже потягнуть силою в якийсь підвал. Катувати. А можна ж було у лютому-березні самостійно, на більш-менш власних умовах, піти в той же підвал. Або в сусідній -- зручніший. Зі зброєю в руках. І відстрілюватись. Дивує, що вибір між цими двома "пігулками" виявився аж такий складним для ~11х людей зі 120... Що, що, що ж тут вибирати...?
Ви так ніби не в Україні живете. Спитайте 20 своїх знайомих "Чому ви не на фронті?". Переважна більшість не відчувають себе господарями своєї землі. "Нехай Зе і депутати обороняють країну" Якби путін висунув 500 тисяч, України б напевно вже не було.
andrijk777 написав:Ви так ніби не в Україні живете. Спитайте 20 своїх знайомих "Чому ви не на фронті?". Переважна більшість не відчувають себе господарями своєї землі. "Нехай Зе і депутати обороняють країну"
А все имеют то, что им положено по Конституции, или для граждан только долги и обязанности?
Bobua написав:Та ні. Їжу й воду люди несуть самі, коли йдуть на своє чергування. І, чомусь, обирають колгоспний метод (нести одразу "на всіх"). Хоча кожен міг би вибрати щось для себе з наявних наразі кучугур їжі-води. А якби "низовий" їм коробку не зібрав, то взагалі х.з. що було би..
Самі. Обирають. Колгоспний метод. Який працює незадовільно.
Тож і питання в мене було: чому Ваш низовий управлінець обрав таке (щоб все відбувалося у такий спосіб. Ну і з таким результатом. Який до того ж задовольняє його самого, оскільки він не міняє)? Чому на це спокійно дивиться начальник цього управлінця? Тобто чому його це задовільняє. Ви! Ви бачите проблему, розмірковуєте над рішенням, а чому вони - ні???
З.и. Командир (начальник) відповідає ... див. обов'язки. Це закон. Тобто відповідальність за те, що в когось не вистачило води на бчергуванні, лежить не на цьому підлеглому. А саме на командирові, який обрав саме такий спосіб для вас (коли "Їжу й воду люди несуть самі, коли йдуть на своє чергування. І, чомусь, обирають колгоспний метод (нести одразу "на всіх").
Рішення. Рішення приймає управлінець. Й несе відповідальність. Інакше -- навіщо він вам потрібен?))) Якщо ви самі там, як схотіли, визначаєте. До речі - голосуванням)) чи авторитетом?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 30 лип, 2022 14:01, всього редагувалось 1 раз.
"(Сили військ РФ - ред.) вичерпуються… У Кремлі зростає відчай. Росія втратила десятки тисяч солдатів і використовує зброю радянських часів. Їхні застарілі ракети вбивають і травмують невинних українців. Росія не виграє цю несправедливу війну. Велика Британія продовжує підтримувати Україну", - зазначив глава британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур. у Twitter. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sii-rf-u-vijn ... -mi-6.html
Росія збирається відправити на війну в Україну близько 30 тисяч добровольців, зокрема без досвіду, повідомляє CNN з посиланням на оцінки аналітиків.
«Понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити російські ряди, виснажені за п’ять місяців боїв – від однієї чверті до однієї третини сил, розгорнутих на східному Донбасі», - йдеться у статті.
Умови для вступу в добровольчі батальйони відрізняються в різних регіонах. У Казані набирають «чоловіків віком до 49 років, які раніше служили в армії», водночас в інших регіонах ця планка опущена до 60 років з умовою відсутності судимостей, а також не вказано, що людина повинна мати військовий досвід. Оголошення у Пермі звучить так: «Шукаємо мужніх, сміливих, відважних, впевнених у собі, неординарних, всебічно розвинених патріотів нашої нації». Відповідно до повідомлень, на навчання відводиться близько місяця.
Та як "управлінець"? От, напр., приїхали машиною на відносно тилову залогу. Там вже є купа води. Далі ще йти пішки десь півтора км. Я вже 4міс як розумію, що вода -- то найголовніше Тому несу ~4л на спині, і ще 6л в руці. Приніс. 6л одразу роздав. Бо інакше колгоспники "нявкатимуть". 4л потроху п'ю. Минає 2доби. 4л вже майже допив. Спраги ще нема. А вони "нявкають" вже голосно -- бо не мають що пити. Нарешті прийшла часткова заміна і принесла воду... Всезагальне щастя.
Але за увесь час я випив таки менше, аніж приніс спочатку.
От я не розмію як працює "колгоспне мислення". Чому кожен не вважав за краще взяти скільки потребує, а чекав "манни небесної" -- не розумію.
Чому кожен не йде у військомат по зброю в руки, а чекає, що як воно розсмокчеться -- теж не розумію. Чи всі розраховують в останню мить проскочити західні кордони??? З пачечкою долярів? І "жити не тужити" на тих, в рази більших цінах??
Bobua написав:От я не розмію як працює "колгоспне мислення".
Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення". Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи! Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком. Хоча він і стрімко росте останні 20 років. А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства.