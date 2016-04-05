|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:02
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3115
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:13
Schmit написав:
Москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні, (на правому березі Дніпра, Карл) - це порошенківська пропаганда? Зрозуміло, Кривонос збрехав, цього насправді не відбулось. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар... досі наші.
Вибачайте, але заперечення реальності це вже клініка.
Кініка розповідати що при другому головнокомандуючому цього не було б. Ми бачили при яких умовах ваш шеф підписував Мінськ-2
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2972
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:24
juristkostya написав:
Ваша личная неприязнь никак на это повлиять не способна, она только вредит вам лично - мешает оценивать непредвзято. Это ваша личная проблема, работайте с ней.
Я могу оценивать непредвзято потому что этого Кривоноса не знаю, от слова -совсем. Только Если, возможно, человек обучен охранять аэродромы, это не значит что он рабирается перативной и политической обстановке. Хотя все что он рассказывал только из его слов. А все остальное повторение порошенковских наративов. Но его понять можно, его уволили. Человек тупо обижен на систему, которая его уволила. Если Вы хотите объективности, почитайте генералов НАТО или США. Во первых они умнее Кривоноса, во вторых люди со стороны и спообны действительно объективно оценить ту или иную ситуацию.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2972
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:42
Успіх написав: Bobua написав:
і недоротаціями(!)
Що там у Вас з відпустками?
Як у всіх?
(кАруБція) )))
Ви вже знаєте, коли буде саме Ваша відпустка?
Пускают по кілька людей за раз.
Про карубцію ще не дізнавався.
Але мене глибоко ображає як строк (14діб?), більше схожий на милостиню, так і необхідність ще й потратити х.з. скільки часу, аби проїхати тисячу км...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:55
otg написав: Schmit написав:
Москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні, (на правому березі Дніпра, Карл) - це порошенківська пропаганда? Зрозуміло, Кривонос збрехав, цього насправді не відбулось. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар... досі наші.
Вибачайте, але заперечення реальності це вже клініка.
Кініка розповідати що при другому головнокомандуючому цього не було б.
Ну якщо для вас форсування Дніпра за день - це норма (забудемо вже той розмінований перешийок), то в мене просто нема більше слів.
otg написав:
Ми бачили при яких умовах ваш шеф підписував Мінськ-2
І при яких же умовах? невже мослкалі проходили сотні кілометрів за день? До речі прекрасний документ, який мав шанс на виконання по дорожній карті (був би розум у керманичів) і навіть за неавдачі подарував нам "восем лєт" більш-менш мирного і ситного життя без сотень смертей, руйнувань, обстрілів і сирен. Но дехто (на жаль більшість) таки умудрились "устать от войны", зубожіти (бігаючи по супермаркетах за піввареником) і вибрати "партию міра" (забувши світову мудрість "Хочеш миру - готуйся до війни").
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 30 лип, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3115
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:58
detroytred написав: andrijk777 написав: Bobua написав:
От я не розмію як працює "колгоспне мислення".
Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення".
Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи!
Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком.
Хоча він і стрімко росте останні 20 років.
А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства.
+1
Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема"
Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?
Весь наш світ колгоспний.
Навіть Захід.
Недарма Айн Ренд панікувала...
Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.
У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...
І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.
Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.
Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.
Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1125
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 30 лип, 2022 16:00
Bobua написав: Успіх написав: Bobua написав:
і недоротаціями(!)
Що там у Вас з відпустками?
Як у всіх?
(кАруБція) )))
Ви вже знаєте, коли буде саме Ваша відпустка?
Пускают по кілька людей за раз.
Про карубцію ще не дізнавався.
Але мене глибоко ображає як строк (14діб?), більше схожий на милостиню, так і необхідність ще й потратити х.з. скільки часу, аби проїхати тисячу км...
14 діб?
Нам лише 10 і то це з дорогою туди-сюди включно
- тобто 7діб "чистими"...
Ну, якщо у Вас пускають не по довідках "за сімейними обставинами"(а тут, звичайно, привіт коруБція) а... - а чим тоді керуються, яким законом? На якій підставі надають відпустки?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3696
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|99483
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|458892
|
|
|1
|3411
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|