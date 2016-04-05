Schmit написав: Москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні, (на правому березі Дніпра, Карл) - це порошенківська пропаганда? Зрозуміло, Кривонос збрехав, цього насправді не відбулось. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар... досі наші. Вибачайте, але заперечення реальності це вже клініка.
Кініка розповідати що при другому головнокомандуючому цього не було б. Ми бачили при яких умовах ваш шеф підписував Мінськ-2
juristkostya написав: Ваша личная неприязнь никак на это повлиять не способна, она только вредит вам лично - мешает оценивать непредвзято. Это ваша личная проблема, работайте с ней.
Я могу оценивать непредвзято потому что этого Кривоноса не знаю, от слова -совсем. Только Если, возможно, человек обучен охранять аэродромы, это не значит что он рабирается перативной и политической обстановке. Хотя все что он рассказывал только из его слов. А все остальное повторение порошенковских наративов. Но его понять можно, его уволили. Человек тупо обижен на систему, которая его уволила. Если Вы хотите объективности, почитайте генералов НАТО или США. Во первых они умнее Кривоноса, во вторых люди со стороны и спообны действительно объективно оценить ту или иную ситуацию.
Що там у Вас з відпустками? Як у всіх? (кАруБція) ))) Ви вже знаєте, коли буде саме Ваша відпустка?
Пускают по кілька людей за раз. Про карубцію ще не дізнавався. Але мене глибоко ображає як строк (14діб?), більше схожий на милостиню, так і необхідність ще й потратити х.з. скільки часу, аби проїхати тисячу км...
Schmit написав: Москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні, (на правому березі Дніпра, Карл) - це порошенківська пропаганда? Зрозуміло, Кривонос збрехав, цього насправді не відбулось. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар... досі наші. Вибачайте, але заперечення реальності це вже клініка.
Кініка розповідати що при другому головнокомандуючому цього не було б.
Те, що було б інакше (краще) - однозначно. Вільхами по наведенню Байрактарів в перші ж дні розє***шили б їх колони на трасах, не шкодуючи боеприпасів так, що до Києва і т.д. доїхавли б тільки шкварки, а не чекали б Хаймарсів пів року. Громи накрили б москальські аеродроми в перші ж дні, а Нептуни затопили б усе, що підпливло у зону ураження. Ба більше, знаючи це все москалі би і не починали, а тихенько виконали Мінськ-2 на наших умовах. Але якщо для вас "форсування" Дніпра за день - це норма (забудемо вже той розмінований перешийок), то в мене просто нема більше слів.
otg написав:Ми бачили при яких умовах ваш шеф підписував Мінськ-2
І при яких же умовах? невже мослкалі проходили сотні кілометрів за день? До речі прекрасний документ, який мав шанс на виконання по дорожній карті (був би розум у керманичів) і навіть за неавдачі подарував нам "восем лєт" більш-менш мирного і ситного життя без сотень смертей, руйнувань, обстрілів і сирен. Но дехто (на жаль більшість) таки умудрились "устать от войны", зубожіти (бігаючи по супермаркетах за піввареником) і вибрати "партию міра" (забувши світову мудрість "Хочеш миру - готуйся до війни").
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 30 лип, 2022 16:34, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:От я не розмію як працює "колгоспне мислення".
Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення". Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи! Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком. Хоча він і стрімко росте останні 20 років. А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства.
+1
Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема" Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?
Весь наш світ колгоспний. Навіть Захід. Недарма Айн Ренд панікувала...
Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб. У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...
І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку. Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все. Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.
Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...
Що там у Вас з відпустками? Як у всіх? (кАруБція) ))) Ви вже знаєте, коли буде саме Ваша відпустка?
Пускают по кілька людей за раз. Про карубцію ще не дізнавався. Але мене глибоко ображає як строк (14діб?), більше схожий на милостиню, так і необхідність ще й потратити х.з. скільки часу, аби проїхати тисячу км...
14 діб? Нам лише 10 і то це з дорогою туди-сюди включно - тобто 7діб "чистими"...
Ну, якщо у Вас пускають не по довідках "за сімейними обставинами"(а тут, звичайно, привіт коруБція) а... - а чим тоді керуються, яким законом? На якій підставі надають відпустки?
andrijk777 написав:Ви так ніби не в Україні живете. Спитайте 20 своїх знайомих "Чому ви не на фронті?". Переважна більшість не відчувають себе господарями своєї землі. "Нехай Зе і депутати обороняють країну"
А все имеют то, что им положено по Конституции, или для граждан только долги и обязанности?
Граждане должны платить налоги и сверху военный сбор. А в случае войны, должны сами покупать оружие и сами защищаться и иметь чувство стыда за что-то
Президент «Фенербахче» Алі Коч заявив, що стамбульський клуб не вибачатиметься за те, що фанати клубу скандували «Володимир Путін» під час матчу з київським «Динамо».
«Ми не вибачатимемося перед Україною. Пояснюю причину. Після нескінченних промов українського посла він має вибачитись перед нами. Ви, мабуть, були вражені шанувальниками протилежної команди, котрі з трепетом ставляться до кожної теми у ЗМІ.
Є спільнота, яка не соромиться переходити на наш бік, хто б не був керівництвом, президентом чи спортсменом. Ми зосереджені на об'єднанні, а не на розділенні. Є так багато факторів, що розділяють країни, що футбол не має стояти на першому місці», – сказав Коч.
Але ж вже 8 років видно, на прикладі Донбасу, що "буде значно гірше".
І тому вже сам факт того, що 150тис. якихось лайнюків вже понад 5міс терорять ~45млн жителів великої країни -- от це дивує. І от саме тому, мабуть, Путлєр і казав, що "ще насправді й не починав..." Я написав 45млн, бо так ділити зручно. 45млн/0.15млн =300 жителів в Україні проти одного окупанта... І хай навіть і не 300, а лише 240 (240*150т=36млн), і лише половина працездатні-дієздатні, але ж, все одно, це аж 120 людей! От як оце от все могло би тривати аж 5міс, якби 120 людей засіли у підвалах чи у викопаних ямах і стріляли, не всі разом, позмінно, хай 30 людей одночасно -- стріляли би в напрямку однієї штуки окупантського непотребу. Важко зібрати всіх захисників в одне місце? А як щодо Києва? Скільки там млн людей жило? Їм хіба далеко було до Бучі, аби вона не сама перемелювала потік зайвохромосомних...?
Але ситуація з недопризовом(?) і недоротаціями(!) і сам той факт, що воювати на Донбас люди приїхали аж за тисячу км, з протилежного кінця країни -- ось це лякає. А якби Путлєр посунув сюди не 150тис, а 300, чи 450тис шт непотребу??? Невже так само би сиділи, стежили би за просуванняя окупації, і чекали би потім, коли прийдуть, заберуть і вже потягнуть силою в якийсь підвал. Катувати. А можна ж було у лютому-березні самостійно, на більш-менш власних умовах, піти в той же підвал. Або в сусідній -- зручніший. Зі зброєю в руках. І відстрілюватись. Дивує, що вибір між цими двома "пігулками" виявився аж такий складним для ~11х людей зі 120... Що, що, що ж тут вибирати...?
Я дивуюсь на скільки Ви наївний. Декілька градів накриває та нема 300 людей. Ви хоч вже довго на передовій, та розмірковуєте як на початку війни. Скільки коктейлів молотова зліпили? Де вони зараз? Як би орки шли на кулачний бій я б ще зрозумів ваші роздуми, а так... До речі на рахунок чому не воюють люди з Донбассу. Воюють, але досить мало. Більшість за "руський мир", як би це не гірко було констатувати. Але треба дивитись правді в очі.