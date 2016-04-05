RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1849185018511852
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 16:49

  Bobua написав:Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема" :)
Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?

Весь наш світ колгоспний.
Навіть Захід.
Недарма Айн Ренд панікувала...

Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.
У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...

І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.
Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.
Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.

Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...

Якась каша у вас в голові.
Що таке "колгосп"?
Взагалі то ще в кам'яному віці люди придумали такий тип спільноти як плем'я. Таке враження що під "колгоспом" ви розумієте поняття "плем'я".
І західний фонд.ринок точно не є колгоспом. :D :D :D щоб ви під "колгоспом" не розуміли. Так само можна сказати що і супермаркет є колгоспом. Люди скидаються грошима на харчі і лише одиниці(власники супермаркету) озолочуються. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3906
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:01

  beee написав:
  Грйс-мэн написав:
  andrijk777 написав:Ви так ніби не в Україні живете. Спитайте 20 своїх знайомих "Чому ви не на фронті?".
Переважна більшість не відчувають себе господарями своєї землі. "Нехай Зе і депутати обороняють країну"

А все имеют то, что им положено по Конституции, или для граждан только долги и обязанности?

Граждане должны платить налоги и сверху военный сбор.
А в случае войны, должны сами покупать оружие и сами защищаться и иметь чувство стыда за что-то

Ось дивно, але усі хто звинувачує "государство", "требует соблюдения Конституции", заїкається про "налоги и военный сбор" є російськомовні. Від українськомовних дуже рідко таке чуєш.
А говорять "мова не має значення", "ми усі українці". Українці то ми українці але менталітет у нас різний все-таки.
І іронія долі в тому що від путіна страждають в першу чергу регіони які люблять расею-матушку і розмовляють виключно по-російськи.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 30 лип, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3906
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення".
Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи!
Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком.
Хоча він і стрімко росте останні 20 років.
А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства.

+1


Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема" :)
Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?

Весь наш світ колгоспний.
Навіть Захід.
Недарма Айн Ренд панікувала...

Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.
У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...

І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.
Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.
Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.

Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...


Непомітно з питань води для власних потреб дійшли до того, що фінансування фундаментальних досліджень назвали колгоспом в поганому сенсі. Далеко ви так зайдете.
Хоча, я навіть здогадуюся, до чого ви врешті закликаєте - неолудизм, дауншифтинг, переїхати в хом'ячі норки/землянки і повернутися до натурального господарства, і без всякого там поділу праці, об'єднань, бо боронь боже - колгосп привидиться. Ні, тільки самотужки, силами родини
:mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31820
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 7548 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Если Вы хотите объективности, почитайте генералов НАТО или США. Во первых они умнее Кривоноса, во вторых люди со стороны и спообны действительно объективно оценить ту или иную ситуацию.
и что там у НАТОвских генералов? Они дают существенно иную картину первых дней войны?

Буду крайне признателен за ссылки, это интересно.
juristkostya
 
Повідомлень: 4804
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:17

  otg написав:
  Schmit написав:Москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні, (на правому березі Дніпра, Карл) - це порошенківська пропаганда? Зрозуміло, Кривонос збрехав, цього насправді не відбулось. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар... досі наші.
Вибачайте, але заперечення реальності це вже клініка.
Кініка розповідати що при другому головнокомандуючому цього не було б. Ми бачили при яких умовах ваш шеф підписував Мінськ-2
А може по порядку
1 Порошенко заявляв що винуватцем загарбницьких дій по відношенню до України є путін
2 Ваш шеф заявляв що винуватцем війни є барига який заробляє на крові
3 З 2015 по 2019 рік - ворог не захопив жодного метра нової території
4 2020( час прийняття рішень людиною яка хотіла зустрітись і подивитись в очі) ми втратили величезний кавальчик території...але винуватий знову Порошенко , бо уклав не вигідний Мінськ
5 Під час дії невигідного Мінська - ми не втратили жодного метра території і ціною життя 3000 наших бійців
Під час підготовки до шашликів, за 150 днів , ми втратили додатково 15% території і мінімум 15000 життів наших бійців...
Бариги - немає
Пацан якому хотіли глянути в очі - тепер є..
Чому Ваш шеф показує гірші результети? Де його мінськ(стамбул)3
На чиїх руках кров Азовців?
Далі питати - чи заткнешся з політичною боротьбою під час бойових дій?
ПС
Ти бачив хоч один випад Порошенка в сторону Зеленського?
Не бачив
А Зеленського в сторону Порошенка - також не бачив
То чого ти смерд зеленоликого і сонцесяйного лідера з премією Черчіля - дозволяєш собі більше ніж твій патрон?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25845
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:На якій підставі надають відпустки?
Почитай статут..
Там чорним по білому написано , командир якого рангу має право надати короткочасну відпустку і на скільки діб...
Будеш здивований
Там від 1 доби і до 30...( в крайньому випадку в мирний час так було)
Коротко - можеш ознайомитись тут ...
Стаття 10-1 ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
https://protocol.ua/ua/pro_sotsialniy_i_pravoviy_zahist_viyskovoslugbovtsiv_ta_chleniv_ih_simey_stattya_10_1/
....
для контрактників 2,5 дні за кожен повиний відслужений місяць....
без збереження зарплати - командир частини до 15 днів...
...
і так далі і тому подібне.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25845
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1849185018511852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99484
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458900
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2057)
30.07.2022 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.