Bobua написав:Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема" Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?
Весь наш світ колгоспний. Навіть Захід. Недарма Айн Ренд панікувала...
Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб. У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...
І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку. Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все. Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.
Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...
Якась каша у вас в голові. Що таке "колгосп"? Взагалі то ще в кам'яному віці люди придумали такий тип спільноти як плем'я. Таке враження що під "колгоспом" ви розумієте поняття "плем'я". І західний фонд.ринок точно не є колгоспом. щоб ви під "колгоспом" не розуміли. Так само можна сказати що і супермаркет є колгоспом. Люди скидаються грошима на харчі і лише одиниці(власники супермаркету) озолочуються.
andrijk777 написав:Ви так ніби не в Україні живете. Спитайте 20 своїх знайомих "Чому ви не на фронті?". Переважна більшість не відчувають себе господарями своєї землі. "Нехай Зе і депутати обороняють країну"
А все имеют то, что им положено по Конституции, или для граждан только долги и обязанности?
Граждане должны платить налоги и сверху военный сбор. А в случае войны, должны сами покупать оружие и сами защищаться и иметь чувство стыда за что-то
Ось дивно, але усі хто звинувачує "государство", "требует соблюдения Конституции", заїкається про "налоги и военный сбор" є російськомовні. Від українськомовних дуже рідко таке чуєш. А говорять "мова не має значення", "ми усі українці". Українці то ми українці але менталітет у нас різний все-таки. І іронія долі в тому що від путіна страждають в першу чергу регіони які люблять расею-матушку і розмовляють виключно по-російськи.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 30 лип, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення". Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи! Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком. Хоча він і стрімко росте останні 20 років. А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства.
+1
Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема" Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?
Весь наш світ колгоспний. Навіть Захід. Недарма Айн Ренд панікувала...
Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб. У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...
І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку. Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все. Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.
Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...
Непомітно з питань води для власних потреб дійшли до того, що фінансування фундаментальних досліджень назвали колгоспом в поганому сенсі. Далеко ви так зайдете. Хоча, я навіть здогадуюся, до чого ви врешті закликаєте - неолудизм, дауншифтинг, переїхати в хом'ячі норки/землянки і повернутися до натурального господарства, і без всякого там поділу праці, об'єднань, бо боронь боже - колгосп привидиться. Ні, тільки самотужки, силами родини
Schmit написав:Москалі за день в передмістях Києва, за три дні - в Херсоні, (на правому березі Дніпра, Карл) - це порошенківська пропаганда? Зрозуміло, Кривонос збрехав, цього насправді не відбулось. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар... досі наші. Вибачайте, але заперечення реальності це вже клініка.
Кініка розповідати що при другому головнокомандуючому цього не було б. Ми бачили при яких умовах ваш шеф підписував Мінськ-2
А може по порядку 1 Порошенко заявляв що винуватцем загарбницьких дій по відношенню до України є путін 2 Ваш шеф заявляв що винуватцем війни є барига який заробляє на крові 3 З 2015 по 2019 рік - ворог не захопив жодного метра нової території 4 2020( час прийняття рішень людиною яка хотіла зустрітись і подивитись в очі) ми втратили величезний кавальчик території...але винуватий знову Порошенко , бо уклав не вигідний Мінськ 5 Під час дії невигідного Мінська - ми не втратили жодного метра території і ціною життя 3000 наших бійців Під час підготовки до шашликів, за 150 днів , ми втратили додатково 15% території і мінімум 15000 життів наших бійців... Бариги - немає Пацан якому хотіли глянути в очі - тепер є.. Чому Ваш шеф показує гірші результети? Де його мінськ(стамбул)3 На чиїх руках кров Азовців? Далі питати - чи заткнешся з політичною боротьбою під час бойових дій? ПС Ти бачив хоч один випад Порошенка в сторону Зеленського? Не бачив А Зеленського в сторону Порошенка - також не бачив То чого ти смерд зеленоликого і сонцесяйного лідера з премією Черчіля - дозволяєш собі більше ніж твій патрон?
Почитай статут.. Там чорним по білому написано , командир якого рангу має право надати короткочасну відпустку і на скільки діб... Будеш здивований Там від 1 доби і до 30...( в крайньому випадку в мирний час так було) Коротко - можеш ознайомитись тут ... Стаття 10-1 ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” https://protocol.ua/ua/pro_sotsialniy_i_pravoviy_zahist_viyskovoslugbovtsiv_ta_chleniv_ih_simey_stattya_10_1/ .... для контрактників 2,5 дні за кожен повиний відслужений місяць.... без збереження зарплати - командир частини до 15 днів... ... і так далі і тому подібне.