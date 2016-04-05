Bobua написав:

Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема"Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?Весь наш світ колгоспний.Навіть Захід.Недарма Айн Ренд панікувала...Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...