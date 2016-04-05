Bobua написав:Чому кожен не йде у військомат по зброю в руки, а чекає, що як воно розсмокчеться -- теж не розумію
Bobua - ходимо, не беруть і не лише мене 57-и річного, а і молодих, у знайомої нібито взяли чоловіка 30-и років, військового, слідчого чи як вони там звуться, завезли на полігон, два дні потримали і відпустили - сказали, що не потрібні, бо і так навалом бажаючих є.
современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год. современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п. современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.
Востаннє редагувалось beee в Суб 30 лип, 2022 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Пишеться на кацапській "разом". Куйню ти написав "ітого". Ці нові "переправи" надто вразливі. Один удар - і нема. Очевидно, що цей удар може бути нанесений як зараз, так і перед наступом безпосередньо. Це вже не мости, які нищити довго і важко.
beee написав:современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год. современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров. современная война - это война технологий и логистики, профессионалов
О, підтримую!👍
Тож нову мобілізаційну хвилю(а краще було ще минулу) проводити лише для айтішніків!👍
Ну і дронів, а краще ЛЕЛЕК щоб підкинули нам! Ну і ще всякі штуки, щоб знищувати ворожі Орлани!
Чудово, мої пости про порошенківського холуя Кривоноса та його хазяїна видалені, а висери порохатої свиноти залишені, все як і до війни, нічого не змінилося, ті самі фаселеси-песікоти продовжують гадити. На фронті цією свинотою і не воняє, а тут вони продовжують свою пропаганду по дискредитації керівництва держави та ЗСУ. З чого роблю остаточний висновок, що Фаселеса треба гнати з форуму, заповідник порохатої свиноти треба закривати, займемся цим, бо по нормальному до них не доходить.
Всім іншим всього найкращого, моя відпустка скінчилася, треба їхати.
Успіх На всяк випадок продублюю. Бо ще й справді почнете у статуті шукати про відпустки у військовий час)))
"Загалом, враховуючи вимоги Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» під час дії воєнного стану, військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж 2 доби в один кінець.
Проте під час війни надання армійцям інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється." https://armyinform.com.ua/2022/06/01/ya ... ogo-stanu/
Там же розписані випадки, коли надається ця відпустка за сімейними обставинами.
З.и. якщо не тайна, то цифру озвучте)) Або потім після відпустки. Просто цифру без пояснень. Звісно, що цифру за чутками.
andrijk777 написав:Ось дивно, але усі хто звинувачує "государство", "требует соблюдения Конституции", заїкається про "налоги и военный сбор" є російськомовні. Від українськомовних дуже рідко таке чуєш. А говорять "мова не має значення", "ми усі українці". Українці то ми українці але менталітет у нас різний все-таки. І іронія долі в тому що від путіна страждають в першу чергу регіони які люблять расею-матушку і розмовляють виключно по-російськи.
Нелепая попытка разжигания ненависти по языковому признаку Множество украиноязычных волонтёров, юристов, активистов из Львова, Франковска, Полтавы и т.д. задают те же самые вопросы. Например Остап Стахив и Олексій Оскер. Это тоже "не такие украинцы"?
juristkostya написав: Буду крайне признателен за ссылки, это интересно.
Я не собираю ссылок. Но их в инете вагон с тележкой, если потрудитесь немного, то найдете, в т.ч. и с переводом на русский или украинский язык. Война это то что интересно всем, особенно кто военным делом занимается профессионально. Все они не отказались прокоментить начало и последующее войны. Одно скажу, ни один из них не брызжет порошенковским ядом. Вот они оценивают обстановку объективно. Более того, многие были удивлены развитием событий. Ведь большинство было уверено что Зе убежит, а ВС сдаст Киев за 3-4 дня.
beee написав:современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.
С "дивана" оно виднее?
beee написав:современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п. современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.
А дальше что? И прошу, прощения за какие бабки и чьё производство "войны технологий"? И где Вы, батенька были все восемь лет? И кто Вам сейчас не позволяет отстаивать Родину? .............................. Лучше порекомендуйте, коим образом зашить бетонные плиты крыши многоэтажного дома пробитую кассетой Смерча.(без опалубки, без особых строительных преспособлений)?