Додано: Суб 30 лип, 2022 19:38

УспіхНа всяк випадок продублюю.Бо ще й справді почнете у статуті шукати про відпустки у військовий час)))"Загалом, враховуючи вимоги Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» під час дії воєнного стану, військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше ніж 2 доби в один кінець.Проте під час війни надання армійцям інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється."Там же розписані випадки, коли надається ця відпустка за сімейними обставинами.З.и. якщо не тайна, то цифру озвучте))Або потім після відпустки. Просто цифру без пояснень. Звісно, що цифру за чутками.