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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1851185218531854
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 20:32

  otg написав:
  juristkostya написав:
Буду крайне признателен за ссылки, это интересно.
Я не собираю ссылок. Но их в инете вагон с тележкой, если потрудитесь немного, то найдете, в т.ч. и с переводом на русский или украинский язык. Война это то что интересно всем, особенно кто военным делом занимается профессионально. Все они не отказались прокоментить начало и последующее войны. Одно скажу, ни один из них не брызжет порошенковским ядом. Вот они оценивают обстановку объективно. Более того, многие были удивлены развитием событий. Ведь большинство было уверено что Зе убежит, а ВС сдаст Киев за 3-4 дня.

ОК, без ссылок: просто назовите, какие утверждения того же Кривоноса опровергаются НАТОвскими генералами.
juristkostya
 
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