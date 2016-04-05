otg написав:

juristkostya написав:

Буду крайне признателен за ссылки, это интересно. Буду крайне признателен за ссылки, это интересно.

Я не собираю ссылок. Но их в инете вагон с тележкой, если потрудитесь немного, то найдете, в т.ч. и с переводом на русский или украинский язык. Война это то что интересно всем, особенно кто военным делом занимается профессионально. Все они не отказались прокоментить начало и последующее войны. Одно скажу, ни один из них не брызжет порошенковским ядом. Вот они оценивают обстановку объективно. Более того, многие были удивлены развитием событий. Ведь большинство было уверено что Зе убежит, а ВС сдаст Киев за 3-4 дня.