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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:32
otg написав: juristkostya написав:
Буду крайне признателен за ссылки, это интересно.
Я не собираю ссылок. Но их в инете вагон с тележкой, если потрудитесь немного, то найдете, в т.ч. и с переводом на русский или украинский язык. Война это то что интересно всем, особенно кто военным делом занимается профессионально. Все они не отказались прокоментить начало и последующее войны. Одно скажу, ни один из них не брызжет порошенковским ядом. Вот они оценивают обстановку объективно. Более того, многие были удивлены развитием событий. Ведь большинство было уверено что Зе убежит, а ВС сдаст Киев за 3-4 дня.
ОК, без ссылок: просто назовите, какие утверждения того же Кривоноса опровергаются НАТОвскими генералами.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:39
juristkostya написав:
ОК, без ссылок: просто назовите, какие утверждения того же Кривоноса опровергаются НАТОвскими генералами.
Да не придумывайте. Большинство, как и я этого генерала не знают и не интересен он им. Что они должны опровергать? Речь о том что ни один не повторяет порошенковский бред. Генералы рассуждают как протекает война. Порохоботы же вооружены наративами которые им спустили сверху и периодично озвучивают их по кругу. Я даже удивляюсь как не устают они повторять одно и то же. Возможно порох платит за каждый высер.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:46
otg написав:
ни один не повторяет порошенковский бред
Окей
Озвучте Порошенківський брєд..але озвучуючи проти тези яку вважаєте брєдом від Порошенка- озвучте й геніальні тези які озвучував Зеленський по цьому ж питанню
Отже
Головне що озвучував/зробив Порошенко
Перше - з 2014 року по кінець своєї каденції втратив в протистоянні з росією - 3000 військових..
Зеленський на цю тему що заявив? - якби ми були при владі то не здалиб Крим...Нагадати на якому сьогодні рубежі оборона ? і скільки це кілометрів від Криму?
Друге - Томос...
Зеленський на цю тему мовчок - нагадати про поведінку священників московського патріархату?
Третє - мова...
Нагадати як Зеленський позакривав канали ,які в основній своїй масі викладали на українській?
То ще який брєд по вашому я забув?
Про шашлики , чи про те що населенню не треба говорити про евакуацію ..але єлєну широкорозтавившу ноги на фотографії треба в першу чергу доставити до фотографа?
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:47
otg написав: juristkostya написав:
ОК, без ссылок: просто назовите, какие утверждения того же Кривоноса опровергаются НАТОвскими генералами.
Да не придумывайте. Большинство, как и я этого генерала не знают и не интересен он им. Что они должны опровергать? Речь о том что ни один не повторяет порошенковский бред. Генералы рассуждают как протекает война. Порохоботы же вооружены наративами которые им спустили сверху и периодично озвучивают их по кругу. Я даже удивляюсь как не устают они повторять одно и то же. Возможно порох платит за каждый высер.
У вас большие проблемы с логикой высказываний.
Откатимся на шаг назад. Вот ваше утверждение:
otg написав:
Человек тупо обижен на систему, которая его уволила. Если Вы хотите объективности, почитайте генералов НАТО или США. Во первых они умнее Кривоноса, во вторых люди со стороны и спообны действительно объективно оценить ту или иную ситуацию.
Будьте добры проиллюстрировать, в чём конкретно информация от НАТОвских генералов идёт в разрез с информацией от Кривоноса. Вперёд.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:52
budivelnik написав:
Нагадати як Зеленський позакривав канали ,які в основній своїй масі викладали на українській?
Це які? Канали Медведчука, Мураэва? Чи може Зе закрив Шустера? Тов. прапорщик школа прапорщиків це не той ВУЗ після якого варто зі мною дискутувати.
Востаннє редагувалось otg
в Суб 30 лип, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:54
juristkostya написав:
Будьте добры проиллюстрировать, в чём конкретно информация от НАТОвских генералов идёт в разрез с информацией от Кривоноса. Вперёд.
Что Вам нужно проиллюстрировать? Что натовские генералы не поют песен порохоботов?
Так это ж очевидно.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:56
otg написав: juristkostya написав:
Будьте добры проиллюстрировать, в чём конкретно информация от НАТОвских генералов идёт в разрез с информацией от Кривоноса. Вперёд.
Что Вам нужно проиллюстрировать? Что натовские генералы не поют песен порохоботов?
Так это ж очевидно.
неуклюже юлите. Проиллюстрировать нужно, где Кривонос исказил действительность.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 20:59
juristkostya написав:
неуклюже юлите. Проиллюстрировать нужно, где Кривонос исказил действительность.
Это Вас в Харьковской бурсе этому учили? Кому нужно? Еще раз ни один генерал не рассказывает порошенковские байки. Для особо-одаренных перевожу Ни один генерал не рассказывает те сказки что рассказывает Кривонос. Единственное то о чем он рассказывает и что знает про Жуляны. Все. Слышите? Все.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:02
otg написав: juristkostya написав:
неуклюже юлите. Проиллюстрировать нужно, где Кривонос исказил действительность.
Это Вас в Харьковской бурсе этому учили? Кому нужно? Еще раз ни один генерал не рассказывает порошенковские байки.
Нужно в первую очередь вам, это ж очевидно. Ведь кому охота оказаться балаболом....
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:04
Kudrjavuy написав: beee написав:
современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.
С "дивана" оно виднее?
beee написав:
современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.
современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.
А дальше что?
И прошу, прощения за какие бабки и чьё производство "войны технологий"?
И где Вы, батенька были все восемь лет?
И кто Вам сейчас не позволяет отстаивать Родину?
..............................
Лучше порекомендуйте, коим образом зашить бетонные плиты крыши многоэтажного дома пробитую кассетой Смерча.(без опалубки, без особых строительных преспособлений)?
я смотрю здесь прямо деловары собрались. уже заранее знают кто на диване.
ну это болезнь распространённая и неизлечимая.
и в смысле где я был 8 лет? я работал тем, на кого учился и кирпичи 30 лет независимости с воен. частей не пробухивал, платил налоги, собирал помощь. а что от меня требуется? стать президентом и порядок навести?
зато всем известен объём коррупции и офшорных схем, за которые можно было десять раз вооружиться для "войны технологий"
Востаннє редагувалось beee
в Суб 30 лип, 2022 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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