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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:04
otg написав:
и один генерал не рассказывает те сказки что рассказывает Кривонос. Единственное то о чем он рассказывает и что знает про Жуляны. Все. Слышите? Все.
Понимаете, "не рассказывают" и "опровергают" - принципиально разные вещи. Если они про полёты на Луну не рассказывают, то это не означает, что полётов на Луну не было. Это просто они не высказывались на данную тему.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Суб 30 лип, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:04
juristkostya написав:
Нужно в первую очередь вам, это ж очевидно. Ведь кому охота оказаться балаболом....
Слушайте юноша. Мне самоутверждаться поздно.
Вы опоздали лет на 40 как мин.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:07
otg написав: juristkostya написав:
Нужно в первую очередь вам, это ж очевидно. Ведь кому охота оказаться балаболом....
Слушайте юноша. Мне самоутверждаться поздно.
Вы опоздали лет на 40 как мин.
ок, это ваш выбор.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:08
otg написав: budivelnik написав:
Нагадати як Зеленський позакривав канали ,які в основній своїй масі викладали на українській?
Це які? Канали Медведчука, Мураэва? Чи може Зе закрив Шустера? Тов. прапорщик школа прапорщиків це не той ВУЗ після якого варто зі мною дискутувати.
Як легко можна підловити людину яка голосує за популістів...
Отже
з усього мною написаного
budivelnik написав:
Окей
Озвучте Порошенківський брєд..але озвучуючи проти тези яку вважаєте брєдом від Порошенка- озвучте й геніальні тези які озвучував Зеленський по цьому ж питанню
Отже
Головне що озвучував/зробив Порошенко
Перше - з 2014 року по кінець своєї каденції втратив в протистоянні з росією - 3000 військових..
Зеленський на цю тему що заявив? - якби ми були при владі то не здалиб Крим...Нагадати на якому сьогодні рубежі оборона ? і скільки це кілометрів від Криму?
Друге - Томос...
Зеленський на цю тему мовчок - нагадати про поведінку священників московського патріархату?
Третє - мова...Нагадати як Зеленський позакривав канали ,які в основній своїй масі викладали на українській?
То ще який брєд по вашому я забув?
Про шашлики , чи про те що населенню не треба говорити про евакуацію ..але єлєну широкорозтавившу ноги на фотографії треба в першу чергу доставити до фотографа?
Ви змогли заперечити тільки виділенне мною червоним..
З усіс іншим - ви як я бачу сперичатись не можете...
Ну і хто з нас тут обєктивно розглядає політичних суперників?
ПС
як бачите, ваш інтелект це приблизно 10-15% інтелекту того прапорщика,яким я був 30 років тому..
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 30 лип, 2022 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:10
juristkostya написав:
Понимаете, "не рассказывают" и "опровергают" - принципиально разные вещи. Они и про полёты на Луну не рассказывают, но это не означает, что полётов на Луну не было.
Вы поймите, я послушал генерала и он напомнил мне, по складу ума, прапорщика. Что они у него должны опровергать? Власть плохая? Да не говорят об этом генералы. Наоборот восхищаются что не убежал, хотя ему предлагали. Не наладил патронный завод? Еще один наратив порохоботов. А кто наладил? Не говорят они об этом. Наоборот, воюют с тем что имеют. И так по всем параметрам. Понимаете, Вы еще достаточно молод, а я Вам скажу. Оппозиция\власть это такая игра в догонялки. А ты не сделал это, а ты то. Поменялись и все наоборот.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:16
otg написав: juristkostya написав:
Понимаете, "не рассказывают" и "опровергают" - принципиально разные вещи. Они и про полёты на Луну не рассказывают, но это не означает, что полётов на Луну не было.
Вы поймите, я послушал генерала и он напомнил мне, по складу ума, прапорщика. Что они у него должны опровергать? Власть плохая? Да не говорят об этом генералы. Наоборот восхищаются что не убежал, хотя ему предлагали. Не наладил патронный завод? Еще один наратив порохоботов. А кто наладил? Не говорят они об этом. Наоборот, воюют с тем что имеют. И так по всем параметрам. Понимаете, Вы еще достаточно молод, а я Вам скажу. Оппозиция\власть это такая игра в догонялки. А ты не сделал это, а ты то. Поменялись и все наоборот.
много текста, много сумбура.
ЧТоб вам было проще, предлагаю ещё раз вернуться к исходному тезису:
otg написав:
Человек тупо обижен на систему, которая его уволила. Если Вы хотите объективности, почитайте генералов НАТО или США. Во первых они умнее Кривоноса, во вторых люди со стороны и спообны действительно объективно оценить ту или иную ситуацию.
Что видим?
1. Кривонос недостаточно профессионален
2. Кривонос искажает действительность под влиянием личной обиды
Вот эти вещи вам и предстоит обосновать со ссылками на статьи НАТОвских генералов. Предлагаю не отвлекаться и не пытаться подменить тему. Не получится.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:21
juristkostya написав:
Что видим?
1. Кривонос недостаточно профессионален
2. Кривонос искажает действительность под влиянием личной обиды
Вот эти вещи вам и предстоит обосновать со ссылками на статьи НАТОвских генералов. Предлагаю не отвлекаться и не пытаться подменить тему. Не получится.
Вы хотите быть похожим на барана?
Или ума не хватает понять о чем я пишу? Если так, то звыняйтиэ тема окончена. На Вас слишком влияют порохоботы. По моему они Вас чмырили какое то время, теперь Вы хотите им что то доказать, что Вы не то куда они Вас макали.
Я даю только платные советы, но Вам дам один бесплатный. Будьте самим собой и не прогибайтесь под кого то.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:27
beee написав:
я смотрю здесь прямо деловары собрались. уже заранее знают кто на диване.
ну это болезнь распространённая и неизлечимая.
и в смысле где я был 8 лет? я работал тем, на кого учился и кирпичи 30 лет независимости с воен. частей не пробухивал, платил налоги, собирал помощь. а что от меня требуется? стать президентом и порядок навести?зато всем известен объём коррупции и офшорных схем, за которые можно было десять раз вооружиться для "войны технологий"
Теперь то же самое по каждому дню за все 30 лет?
Без жакана не объяснить? Значит каждому - по АК и наводить порядок?
- Вы, прям антисемит?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 30 лип, 2022 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:27
otg написав: Bobua написав:
Але ж вже 8 років видно, на прикладі Донбасу, що "буде значно гірше".
І тому вже сам факт того, що 150тис. якихось лайнюків вже понад 5міс терорять ~45млн жителів великої країни -- от це дивує. І от саме тому, мабуть, Путлєр і казав, що "ще насправді й не починав..."
Я написав 45млн, бо так ділити зручно.
45млн/0.15млн =300 жителів в Україні проти одного окупанта...
І хай навіть і не 300, а лише 240 (240*150т=36млн), і лише половина працездатні-дієздатні, але ж, все одно, це аж 120 людей!
От як оце от все могло би тривати аж 5міс, якби 120 людей засіли у підвалах чи у викопаних ямах і стріляли, не всі разом, позмінно, хай 30 людей одночасно -- стріляли би в напрямку однієї штуки окупантського непотребу.
Важко зібрати всіх захисників в одне місце? А як щодо Києва? Скільки там млн людей жило? Їм хіба далеко було до Бучі, аби вона не сама перемелювала потік зайвохромосомних...?
Але ситуація з недопризовом(?) і недоротаціями(!) і сам той факт, що воювати на Донбас люди приїхали аж за тисячу км, з протилежного кінця країни -- ось це лякає.
А якби Путлєр посунув сюди не 150тис, а 300, чи 450тис шт непотребу???
Невже так само би сиділи, стежили би за просуванняя окупації, і чекали би потім, коли прийдуть, заберуть і вже потягнуть силою в якийсь підвал. Катувати. А можна ж було у лютому-березні самостійно, на більш-менш власних умовах, піти в той же підвал. Або в сусідній -- зручніший. Зі зброєю в руках. І відстрілюватись.
Дивує, що вибір між цими двома "пігулками" виявився аж такий складним для ~11х людей зі 120...
Що, що, що ж тут вибирати...?
Я дивуюсь на скільки Ви наївний. Декілька градів накриває та нема 300 людей. Ви хоч вже довго на передовій, та розмірковуєте як на початку війни. Скільки коктейлів молотова зліпили? Де вони зараз? Як би орки шли на кулачний бій я б ще зрозумів ваші роздуми, а так... До речі на рахунок чому не воюють люди з Донбассу. Воюють, але досить мало. Більшість за "руський мир", як би це не гірко було констатувати. Але треба дивитись правді в очі.
От вже 4міс на передовій.
Поля Донбасу.
Всіляко видивлявся де є хоч би зо 30 москвинів. Хоч би 10.
І біноклями. 8, 10, 12, 24! кратні.
І тепловізорами всілякими.
І нічником.
І безпілотником з 28х збільшенням. 1-2-3 -- і ті далеко-далеко...
Не було скупчень. Не було куди стріляти. Ні градами, ні хоч би кулеметами.
Чому наші 300 людей мали би вийти в чисте поле і стати квадратною мішенню, якщо навіть зайвохромосомні так не роблять?
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:28
andrijk777 написав: Bobua написав:
Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема" :)
Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?
Весь наш світ колгоспний.
Навіть Захід.
Недарма Айн Ренд панікувала...
Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.
У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...
І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.
Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.
Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.
Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...
Якась каша у вас в голові.
Що таке "колгосп"?
Взагалі то ще в кам'яному віці люди придумали такий тип спільноти як плем'я
. Таке враження що під "колгоспом" ви розумієте поняття "плем'я".
І західний фонд.ринок точно не є колгоспом. :D :D :D щоб ви під "колгоспом" не розуміли. Так само можна сказати що і супермаркет є колгоспом. Люди скидаються грошима на харчі і лише одиниці(власники супермаркету) озолочуються. :D
> Explanatory (Uk-Uk) 1.0 L 8-10
колгосп
-у, ч., іст.
Колективне господарство (соціалістична форма виробничого об'єднання трудящих селян для колективного ведення сільського господарства, що ґрунтується на усуспільненні основних засобів виробництва).
|| розм. Люди, що є членами такого господарства; колгоспники.
ЗСУ. Засоби виробництва: зброя, лопати, їжа й вода. Усьо "усуспільнене"... :(
Україна. Засоби виробництва (у війні): люди, зброя. Але люди чомусь поганенько "усуспільнюються". Я зранку описував можливі причини...
Почитайте таки Айн Ренд.
Там одна лише промова Голта про зло "колгоспів" сторінок на сорок...
Якщо нема часу читати -- ласкаво просимо в ЗСУ. ;) Тут часу багато. + Буде нагода відчути "колгоспне" зло на власній шкурі.
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