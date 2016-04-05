Bobua написав:

detroytred написав:

quote="5466631:andrijk777"]

Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення".

Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи!

Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком.

Хоча він і стрімко росте останні 20 років.

А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства./quote]





+1 quote="5466631:andrijk777"]Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення".Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи!Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком.Хоча він і стрімко росте останні 20 років.А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства./quote]+1

Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема"Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?Весь наш світ колгоспний.Навіть Захід.Недарма Айн Ренд панікувала...Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...