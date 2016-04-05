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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:28
otg написав:
Будьте самим собой и не прогибайтесь под кого то.
Може дайте цю пораду Зеленському?
Богдана - здав
скутериста премєра, як тільки той усомнився в геніальних економічних знаннях - здав
двох генеральних прокурорів на 200% свої люди, при чому друга два рази не підписувала підозру Порошенку - здав
свого бухгалтера, він же Голова СБУ - здав
Колю катлєту - здав
Що ще чекати від людини , яка вважає що 4000 доларів в місяць на зарплати вчителям це 40 млн доларів в рік
А 1 млрд дерев - можна посадити за рік....
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budivelnik
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:31
otg написав: juristkostya написав:
Что видим?
1. Кривонос недостаточно профессионален
2. Кривонос искажает действительность под влиянием личной обиды
Вот эти вещи вам и предстоит обосновать со ссылками на статьи НАТОвских генералов. Предлагаю не отвлекаться и не пытаться подменить тему. Не получится.
Вы хотите быть похожим на барана?
Или ума не хватает понять о чем я пишу? Если так, то звыняйтиэ тема окончена. На Вас слишком влияют порохоботы. По моему они Вас чмырили какое то время, теперь Вы хотите им что то доказать, что Вы не то куда они Вас макали.
Я даю только платные советы, но Вам дам один бесплатный. Будьте самим собой и не прогибайтесь под кого то.
Итак, имеем переход на личности вместо сути.
Вы не обманули ожиданий, спасибо.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:32
Faceless написав: Bobua написав: detroytred написав:
quote="5466631:andrijk777"]
Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення".
Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи!
Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком.
Хоча він і стрімко росте останні 20 років.
А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства./quote]
+1
Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема"
Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?
Весь наш світ колгоспний.
Навіть Захід.
Недарма Айн Ренд панікувала...
Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.
У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...
І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.
Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.
Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.
Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...
Непомітно з питань води для власних потреб дійшли до того, що фінансування фундаментальних досліджень назвали колгоспом в поганому сенсі. Далеко ви так зайдете.
Хоча, я навіть здогадуюся, до чого ви врешті закликаєте - неолудизм, дауншифтинг, переїхати в хом'ячі норки/землянки і повернутися до натурального господарства, і без всякого там поділу праці, об'єднань, бо боронь боже - колгосп привидиться. Ні, тільки самотужки, силами родини
Йой...
Нори -- то ж святе.
Ми тут всі -- з дитинства за них.
До речі -- у них не лише безпека, а ще й прохолода є. Вилазиш вдень -- ніби в пічку.
Щодо фінансування фундамент.досліджень, пром.виробництва, і/або війни -- то ще раз коротко опишу проблему сучасного колгоспу.
Вигоду від досліджень -- отримують всі. Але, от, напр., втрати від хибного напрямку досліджень "пожинають" лише їхні інвестори. Хоча у науці негативний результат -- теж корисний.
Вигоду від перемоги -- теж отримають майже всі. Крім гауляйтерів.
Але що більше у колгоспників є сподівань, що вже все кимось зроблено і напружуватись не треба, то більші ризики загрузання, відстрочення. До стану Білорусі вже не докотимось. Але хорошого все одно мало. Ризик прориву фронту вже малий, мабуть. Але от недавно у відпочинкові дні тре було вставати з сонцем, і чекати чим скінчиться "повна бойова тривога". Якби було більше людей, і свіжіші, якби після місяця на фронті всі мали 11міс відпустки за свій.рах, а воювавав би наступний 1млн громадян -- то було би спокійніше за все оце.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:32
budivelnik написав: otg написав:
Будьте самим собой и не прогибайтесь под кого то.
Може дайте цю пораду Зеленському?
Богдана - здав
скутериста премєра, як тільки той усомнився в геніальних економічних знаннях - здав
двох генеральних прокурорів на 200% свої люди, при чому друга два рази не підписувала підозру Порошенку - здав
свого бухгалтера, він же Голова СБУ - здав
Колю катлєту - здав
Що ще чекати від людини , яка вважає що 4000 доларів в місяць на зарплати вчителям це 40 млн доларів в рік
А 1 млрд дерев - можна посадити за рік....
Так прапорщик ще совок? Він впевнений що держуправління це кумовство? Тіпа взяв свого так держи. Добре, погано працюють... Русскіє своіх не кидають? Може прапорщик з РФ постить?
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:40
otg написав: budivelnik написав: otg написав:
Будьте самим собой и не прогибайтесь под кого то.
Може дайте цю пораду Зеленському?
Богдана - здав
скутериста премєра, як тільки той усомнився в геніальних економічних знаннях - здав
двох генеральних прокурорів на 200% свої люди, при чому друга два рази не підписувала підозру Порошенку - здав
свого бухгалтера, він же Голова СБУ - здав
Колю катлєту - здав
Що ще чекати від людини , яка вважає що 4000 доларів в місяць на зарплати вчителям це 40 млн доларів в рік
А 1 млрд дерев - можна посадити за рік....
Так прапорщик ще совок? Він впевнений що держуправління це кумовство? Тіпа взяв свого так держи. Добре, погано працюють... Русскіє своіх не кидають? Може прапорщик з РФ постить?
Смішний ти в своїх потугах..
Прапорщик на цьому форумі викладав картинку з якої видно що один магазин сьогоднішнього мільйонера( він же прапорщик 30 років тому) за три роки заплатив податків більше ніж 40 офшорних фірм сонцесяного зеленоликого....
Єдине що бувшого прапорщика хвилювало, так це те що на цьому ж малюнку(графіку) був і розмір сплати податків паном Порошенком...
На його фоні звичайно мої досягнення - стають практично невидимими , але тоді досягнення зеленосяйного- й взагалі перетворюється в нуль без палички
Ти хочеш щоб я цей графік ще раз виклав?
Тобі тоді соромно ,за того кого возвеличуєш - не стане?
Крізь землю не проавлишся?
Уявляєш , якийсь примітив ,який був 30 років тому прапорщиком - платить податків в рази більше ніж фінансовий геній..який після захмарних податкових платежів вирішив ще й покерувати...
Спочатку з допомогою кумів/знайомих...
Але так як добирав їх не по професійному рівню а по ознаці
вождь- найрозумніший
васали - віддані...
Виявилось що вождь як мінімум пару рахів лаханувся, хоча й заявляв якомусь солдатику на третій лінії передка, що він не лох , бо йому 40 років...
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budivelnik
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:44
Василь-Рівне написав: Bobua написав:
Чому кожен не йде у військомат по зброю в руки, а чекає, що як воно розсмокчеться -- теж не розумію
Bobua - ходимо, не беруть і не лише мене 57-и річного, а і молодих, у знайомої нібито взяли чоловіка 30-и років, військового, слідчого чи як вони там звуться, завезли на полігон, два дні потримали і відпустили - сказали, що не потрібні, бо і так навалом бажаючих є.
От падлюки військоматно-полігонні-штабні...
А тут не вистачає людей, аби полегшити графіки чергувань.
Мав би бути якийсь Закон -- всім працівникам військоматів, полігонів, штабів і т.п. -- пробути хоч тиждень на абс.нулі.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 22:01
beee написав:
современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.
современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.
современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.
О, я теж за!
От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони.
А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?)
Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?
А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками...
І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму.
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