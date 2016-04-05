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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:28
otg написав:
Будьте самим собой и не прогибайтесь под кого то.
Може дайте цю пораду Зеленському?
Богдана - здав
скутериста премєра, як тільки той усомнився в геніальних економічних знаннях - здав
двох генеральних прокурорів на 200% свої люди, при чому друга два рази не підписувала підозру Порошенку - здав
свого бухгалтера, він же Голова СБУ - здав
Колю катлєту - здав
Що ще чекати від людини , яка вважає що 4000 доларів в місяць на зарплати вчителям це 40 млн доларів в рік
А 1 млрд дерев - можна посадити за рік....
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:31
otg написав: juristkostya написав:
Что видим?
1. Кривонос недостаточно профессионален
2. Кривонос искажает действительность под влиянием личной обиды
Вот эти вещи вам и предстоит обосновать со ссылками на статьи НАТОвских генералов. Предлагаю не отвлекаться и не пытаться подменить тему. Не получится.
Вы хотите быть похожим на барана?
Или ума не хватает понять о чем я пишу? Если так, то звыняйтиэ тема окончена. На Вас слишком влияют порохоботы. По моему они Вас чмырили какое то время, теперь Вы хотите им что то доказать, что Вы не то куда они Вас макали.
Я даю только платные советы, но Вам дам один бесплатный. Будьте самим собой и не прогибайтесь под кого то.
Итак, имеем переход на личности вместо сути.
Вы не обманули ожиданий, спасибо.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:32
Faceless написав: Bobua написав: detroytred написав:
quote="5466631:andrijk777"]
Та тому що немає такого поняття "колгоспне мислення".
Колгоспи утворювались ЗГОРИ, а не знизу. Умовний Сталін робив колгоспи, а не люди само-організовувались у колгоспи!
Розвиток нашого(українського) суспільства перебуває на достатньо низькому рівні, у порівнянні наприклад з Європою. Це наслідок совка, та і перед совком.
Хоча він і стрімко росте останні 20 років.
А для такої "самоорганізації", яку ви хочете, потрібен високий розвиток суспільства./quote]
+1
Смішно. Як у анекдоті: "дупа є, а слова такого нема"
Після того, як украм десятиліттями вбивали колгосп в мозок -- думаєте його тут нема?
Весь наш світ колгоспний.
Навіть Захід.
Недарма Айн Ренд панікувала...
Різниця лише в тому, що не взявши з собою на передову кілограм вісім води (кожен) -- розплату (люту спрагу) люди отримають вже за кілька діб.
У масштабі нашої країни -- не пішовши масово на фронт зараз (типу зекономили сили), підуть (хто виживе піісляя репресій) потім. Але вже під прапорами окупанта...
І чим західний фонд.ринок не є колгоспом? Той же фрактал, але на іншому витку.
Люди скидаються грошима на інвестиції в науку, промисловість -- і лише одиниці озолочуються, а основна маса в кращому випадку не втратить все.
Криптовалюти -- тут чорт на в що інсестують, але втратити можна більше й швидше.
Увесь світ живе за схемою "вкласти поменше грошей/зусиль, а відірвати шматок побільше". Людиняки Землю нині гризуть вдвічі швидше, аніж вона може відновлюватись. Хіба ж ці люди не "колгоспники" по суті? І хіба розплати не буде? Хай не за дві доби, як на передовій, а за два десятиліття, але ж буде...
Непомітно з питань води для власних потреб дійшли до того, що фінансування фундаментальних досліджень назвали колгоспом в поганому сенсі. Далеко ви так зайдете.
Хоча, я навіть здогадуюся, до чого ви врешті закликаєте - неолудизм, дауншифтинг, переїхати в хом'ячі норки/землянки і повернутися до натурального господарства, і без всякого там поділу праці, об'єднань, бо боронь боже - колгосп привидиться. Ні, тільки самотужки, силами родини
Йой...
Нори -- то ж святе.
Ми тут всі -- з дитинства за них.
До речі -- у них не лише безпека, а ще й прохолода є. Вилазиш вдень -- ніби в пічку.
Щодо фінансування фундамент.досліджень, пром.виробництва, і/або війни -- то ще раз коротко опишу проблему сучасного колгоспу.
Вигоду від досліджень -- отримують всі. Але, от, напр., втрати від хибного напрямку досліджень "пожинають" лише їхні інвестори. Хоча у науці негативний результат -- теж корисний.
Вигоду від перемоги -- теж отримають майже всі. Крім гауляйтерів.
Але що більше у колгоспників є сподівань, що вже все кимось зроблено і напружуватись не треба, то більші ризики загрузання, відстрочення. До стану Білорусі вже не докотимось. Але хорошого все одно мало. Ризик прориву фронту вже малий, мабуть. Але от недавно у відпочинкові дні тре було вставати з сонцем, і чекати чим скінчиться "повна бойова тривога". Якби було більше людей, і свіжіші, якби після місяця на фронті всі мали 11міс відпустки за свій.рах, а воювавав би наступний 1млн громадян -- то було би спокійніше за все оце.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:44
Василь-Рівне написав: Bobua написав:
Чому кожен не йде у військомат по зброю в руки, а чекає, що як воно розсмокчеться -- теж не розумію
Bobua - ходимо, не беруть і не лише мене 57-и річного, а і молодих, у знайомої нібито взяли чоловіка 30-и років, військового, слідчого чи як вони там звуться, завезли на полігон, два дні потримали і відпустили - сказали, що не потрібні, бо і так навалом бажаючих є.
От падлюки військоматно-полігонні-штабні...
А тут не вистачає людей, аби полегшити графіки чергувань.
Мав би бути якийсь Закон -- всім працівникам військоматів, полігонів, штабів і т.п. -- пробути хоч тиждень на абс.нулі.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 22:01
beee написав:
современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.
современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.
современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.
О, я теж за!
От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони.
А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?)
Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?
А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками...
І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 22:25
Bobua написав:
Мав би бути якийсь Закон
що всі мають виконувати закон
))))))))
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Додано: Суб 30 лип, 2022 23:27
Bobua написав: beee написав:
современная война - это не миллион автоматчиков. это не 45 год.
современная война - это, например, айтишник 25 лет, который он лайн управляя БПЛА или передавая координаты может убить сотни, находясь за сотню километров, это война сенсоров, дронов и т.п.
современная война - это война технологий, логистики, настоящих профессионалов.
О, я теж за!
От ми копаємо нори, корені деревам ріжемо, вічне сміття там лишаємо..., а треба від початку було натикати там "сенсорів" з кулеметом і гранатометом кожному -- і хай би тримали лінію оборони.
А ще би приробити їм нижні лапки -- то зможуть і вперед просуватись. Може навіть і швидше аніж ми... (~1км/міс -- не вражає, правда ж?)
Головне -- не винаходити СкайНет, і все буде добре. СтарЛінк -- то ж не те саме?
А я би зараз бродив Карпатами, ягоди би їв, воду пив би справжню, а не бутильованону пластиками...
І час від часу -- обмінками, банками -- тамм нині щоссь ціквве відбуваається, судячи з форуму.
Чтобы смонтировать плиту перекрытия, нужен ломик и лопата и всё.
Но, чтобы её поднять, нужен технологичный механизм. И пока его у вас не будет, вы хоть всё село мужиков соберите с лопатами (автоматами).
Понятно, что есть ежедневная грязная работа.
Но нельзя рутинный процесс подменять стратегией. Мы за 30 лет даже патроны не научились выпускать.
Война на долгие годы.
И либо мы сделаем "кран", либо плита рано или поздно упадёт на голову
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Додано: Нед 31 лип, 2022 06:33
otg написав: juristkostya написав:
Буду крайне признателен за ссылки, это интересно.
Я не собираю ссылок. Но их в инете вагон с тележкой, если потрудитесь немного, то найдете, в т.ч. и с переводом на русский или украинский язык. Война это то что интересно всем, особенно кто военным делом занимается профессионально. Все они не отказались прокоментить начало и последующее войны. Одно скажу, ни один из них не брызжет порошенковским ядом. Вот они оценивают обстановку объективно. Более того, многие были удивлены развитием событий. Ведь большинство было уверено что Зе убежит, а ВС сдаст Киев за 3-4 дня.
Коли боксеру-аматору кажуть "готуйся, на тебе збирається напасти професіонал", а у відповідь - ненагнітайте, то залишається лише покрутити пальцем у скроні і дати прогноз, що завалять на першій хвилині бою. Добре, що військами командує не найвеличніший, а креатура попередника. Його креатура керувала СБУ, яка прос..пала сотні диверсантів і зрадників.
За свої помилки треба відповідати, щоб не повторювати їх знову в майбутньому, не тільки Баканову. Пересічних це теж стосується.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 06:56
budivelnik написав: otg написав:
ни один не повторяет порошенковский бред
Окей
Озвучте Порошенківський брєд..але озвучуючи проти тези яку вважаєте брєдом від Порошенка- озвучте й геніальні тези які озвучував Зеленський по цьому ж питанню
Отже
Головне що озвучував/зробив Порошенко
Перше - з 2014 року по кінець своєї каденції втратив в протистоянні з росією - 3000 військових..
Зеленський на цю тему що заявив? - якби ми були при владі то не здалиб Крим...Нагадати на якому сьогодні рубежі оборона ? і скільки це кілометрів від Криму?
Друге - Томос...
Зеленський на цю тему мовчок - нагадати про поведінку священників московського патріархату?
Третє - мова...
Нагадати як Зеленський позакривав канали ,які в основній своїй масі викладали на українській?
То ще який брєд по вашому я забув?
Про шашлики , чи про те що населенню не треба говорити про евакуацію ..але єлєну широкорозтавившу ноги на фотографії треба в першу чергу доставити до фотографа?
Головна теза, з якою він прийшов до влади у 2014- му- він війну закінчить за пару днів.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 07:16
Wisznia2021 написав:
Головна теза, з якою він прийшов до влади у 2014- му- він війну закінчить за пару днів.
Він потім вибачився за свою нереальну обіцянку. За що вибачився Зеленський, за шашлики?
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