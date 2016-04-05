Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 31 лип, 2022 07:30
otg написав: juristkostya написав:
Нужно в первую очередь вам, это ж очевидно. Ведь кому охота оказаться балаболом....
Слушайте юноша. Мне самоутверждаться поздно.
Вы опоздали лет на 40 как мин.
ого это вам сколько 55-60?
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Додано: Нед 31 лип, 2022 07:39
lapay написав: Wisznia2021 написав:
Головна теза, з якою він прийшов до влади у 2014- му- він війну закінчить за пару днів.
Він потім вибачився за свою нереальну обіцянку. За що вибачився Зеленський, за шашлики?
Да шашлыки, то таке.
А вот "надо просто перестать стрелять" и
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина.
Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", – заявив Зеленський.
Извинений так и не последовало
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Додано: Нед 31 лип, 2022 07:48
Сильнейший обстрел за все время: Николаев пережил страшную ночь
"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра", - сообщил он.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 07:53
Дочерям офицеров, их семьям и иже с ними испортили праздник в чевастополе.
Ах...., мацква уже не продифилирует в парадном строю.
Goodman
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Додано: Нед 31 лип, 2022 08:25
Цієї ночи внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 08:41
Goodman написав:
Дочерям офицеров, их семьям и иже с ними испортили праздник в чевастополе.
Ах...., мацква уже не продифилирует в парадном строю.
Оркестр на фронте,корабли на рейде,велкам в чебуречную
https://t.me/Crimeanwind/7507
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