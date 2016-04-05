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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1853185418551856
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:30

  otg написав:
  juristkostya написав:Нужно в первую очередь вам, это ж очевидно. Ведь кому охота оказаться балаболом....
Слушайте юноша. Мне самоутверждаться поздно. :) Вы опоздали лет на 40 как мин.

ого это вам сколько 55-60?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:39

  lapay написав:
  Wisznia2021 написав:Головна теза, з якою він прийшов до влади у 2014- му- він війну закінчить за пару днів.

Він потім вибачився за свою нереальну обіцянку. За що вибачився Зеленський, за шашлики?

Да шашлыки, то таке.

А вот "надо просто перестать стрелять" и
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", – заявив Зеленський.

Извинений так и не последовало
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сильнейший обстрел за все время: Николаев пережил страшную ночь
"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра", - сообщил он.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:53

Дочерям офицеров, их семьям и иже с ними испортили праздник в чевастополе.
Ах...., мацква уже не продифилирует в парадном строю.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:25

  pesikot написав:Сильнейший обстрел за все время: Николаев пережил страшную ночь
"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра", - сообщил он.

Цієї ночи внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:41

  Goodman написав:Дочерям офицеров, их семьям и иже с ними испортили праздник в чевастополе.
Ах...., мацква уже не продифилирует в парадном строю.

Оркестр на фронте,корабли на рейде,велкам в чебуречную https://t.me/Crimeanwind/7507
Мизантрóп
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