Херсонский суицид РОВИтак. Российские оккупационные войска продолжают переброску сил и средств с Востока на Юг. Эшелоны с техникой и личным составом идут сплошным потоком, а во ВОТ Крыма даже стали возникать железнодорожные заторы, в связи, с чем отменены были гражданские рейсы.Если ещё неделю назад на Донбасском плацдарме была сконцентрирована наибольшая группа войск в одной локации, не просто за весь период вторжения в Украину, а в целом, в современной истории конфликтов, так теперь эта толпа перемещается в Херсонскую область.Данное перемещение говорит сразу о нескольких вещах, причём не в пользу РОВ.Первая – оккупанты максимально обеспокоены ситуацией на правом берегу Херсонской области и понимают, что удержать её в случае контрнаступления ВСУ им не удастся.Вторая – РОВ не обладают достаточным людским ресурсом для равномерного распределения сил и средств по всем плацдармам, как для их удержания, так и для наступательных действий. Ведь для усиления одного плацдарма, они ослабляют другие.Мы могли видеть, как в июне РОВ перекидывали с Запорожской области подразделения в Херсонскую область, для оказания поддержки группе к северу и северо-востоку от Херсона. Теперь масштаб передислокации и перегруппировки вырос на порядок.РОВ не привлекли необходимое количество сил и средств с территории россии, они тасуют внутренний ресурс.Третья – лихорадочная переброска таких сил и средств в очередной раз продемонстрировала логистические проблемы РОВ. Сейчас творится форменный хаос и транспортный коллапс по всей протяжённости их маршрутов, что дополнительно вводит коррективы в сроки. А, что будет, когда они упрутся в Днепр?В настоящее время переброска всей этой массы возможно либо через Каховскую ГЭС, либо через понтонные переправы. В полной мере они не смогут удовлетворить необходимый грузопоток.Четвёртая – а что же ослабленные плацдармы? Оккупанты активизировали свои действия на Донбасском плацдарме, пытаются наступать в направлении Сиверска, Бахмута, Авдеевки, но как долго эта показуха продержится, если основной ресурс отправился на юг?В итоге, получается так, что своим метанием икры в бассейне, РОВ ставит под угрозу даже те участки захваченных территорий, которые могли бы удерживать довольно продолжительное время.К тому же, не забываем, что одно дело закинуть в Херсонскую область всю эту армаду, а совсем другое компактно разместить и обеспечить, в частности, боеприпасами, ГСМ и прочим. Всем тем, что очень громко хлопает и очень густо дымит. Безопасно это осуществить на правом берегу Херсонщины невозможно, а на левом лишь частично. Но даже если это размещение будет произведено в глубоком тылу, то можно считать, что вся эта оккупационная масса будет на жёсткой диете, во всех смыслах.Но, не всё так радужно. Поскольку концентрация такого количества сил и средств РОВ может изначально иметь эффект инерции. И куда эта инерция может направить данную массу или хотя бы часть от неё, определить сложно, равно как и то, насколько далеко они по этой своей инерции смогут зайти. Хотя, это не отменяет главного.Вся эта рутинная передислокация и перегруппировка на Херсонский плацдарм ничто иное, как чистой воды суицид для РОВ.Источник: