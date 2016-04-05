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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1854185518561857
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:43

  Puente написав:pesikot
Знов за рибу гроші ...
Зараз - от конкретно після 24 лютого які претензії до Зеленського ?
Колаборанти ? Так подивіться навколо себе і знайдете зразу кілька чоловік .
Тут на форумі їх повно ( тільки переважно замаскованих ) .
Для чого взагалі мусолити тему порошенко-зеленський ? Мені взагалі жоден з президентів не подобається в принципі - бо ніхто з них по суті державу для людей не будував . Займався власними справами . І що ? Війна зараз - і все-таки основне - зовнішній ворог .
Про це треба думати .
Готувати нові покоління вояків ? Треба , але реально проблематично - бо їх ще ж треба і сховати . Зрадники і ракети ... Може і готують . Але нам про це знати не треба . І нікому не треба - крім ЗСУ .

Проблема у вас, коли будь-які претензії Зе одразу приймаєте в штики і асоціюєте з міфічним порохоботством. Таким чином усі критики влади, навіть ті, які у свій час критикували попередників, автоматично стають порохоботами, той же Береза, Бутусов, та навіть Грозєв і конгресвумен Спартц - вже порохоботи. Це шиза, шановні.
Ви забудьте про попередника, сприймайте критику конструктивно і не буде проблеми. Бо якщо ми не зрозуміємо і не виправимо своїх помилок, карма продовжить нас усіх виховувати війною.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мизантрóп написав:
  pesikot написав:Сильнейший обстрел за все время: Николаев пережил страшную ночь
"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около пяти утра", - сообщил он.

Цієї ночи внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина.
Написалось в ТГ Леши Гончаренко и потом исчезло. https://www.unian.ua/war/mikolajiv-vnoc ... 23488.html
Сегодня утро нардеп Алексей Гончаренко сообщил о гибели известного украинского агрария Алексея Вадатурского и его жены при обстреле Николаева, однако позже удалил свой пост. Тем не менее, информацию уже много кто успел распространить. Собрали некоторые пояснения от николаевских СМИ, что же произошло.

По одной из версии, скорее всего, дело в том, что Гончаренко написал о гибели Вадатурского с женой еще до извлечения тел из-под завалов их дома. Это вопрос этики.

По другой версии, бизнесмен действительно умер, однако естественной смертью, не связанной с обстрелами.

Мы все еще ждем официальной информации. Будем держать вас в курсе.
GALeon
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