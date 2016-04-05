Итак. Российские оккупационные войска продолжают переброску сил и средств с Востока на Юг. Эшелоны с техникой и личным составом идут сплошным потоком, а во ВОТ Крыма даже стали возникать железнодорожные заторы, в связи, с чем отменены были гражданские рейсы.
Если ещё неделю назад на Донбасском плацдарме была сконцентрирована наибольшая группа войск в одной локации, не просто за весь период вторжения в Украину, а в целом, в современной истории конфликтов, так теперь эта толпа перемещается в Херсонскую область.
Данное перемещение говорит сразу о нескольких вещах, причём не в пользу РОВ.
Первая – оккупанты максимально обеспокоены ситуацией на правом берегу Херсонской области и понимают, что удержать её в случае контрнаступления ВСУ им не удастся.
Вторая – РОВ не обладают достаточным людским ресурсом для равномерного распределения сил и средств по всем плацдармам, как для их удержания, так и для наступательных действий. Ведь для усиления одного плацдарма, они ослабляют другие.
Мы могли видеть, как в июне РОВ перекидывали с Запорожской области подразделения в Херсонскую область, для оказания поддержки группе к северу и северо-востоку от Херсона. Теперь масштаб передислокации и перегруппировки вырос на порядок.
РОВ не привлекли необходимое количество сил и средств с территории россии, они тасуют внутренний ресурс.
Третья – лихорадочная переброска таких сил и средств в очередной раз продемонстрировала логистические проблемы РОВ. Сейчас творится форменный хаос и транспортный коллапс по всей протяжённости их маршрутов, что дополнительно вводит коррективы в сроки. А, что будет, когда они упрутся в Днепр?
В настоящее время переброска всей этой массы возможно либо через Каховскую ГЭС, либо через понтонные переправы. В полной мере они не смогут удовлетворить необходимый грузопоток.
Четвёртая – а что же ослабленные плацдармы? Оккупанты активизировали свои действия на Донбасском плацдарме, пытаются наступать в направлении Сиверска, Бахмута, Авдеевки, но как долго эта показуха продержится, если основной ресурс отправился на юг?
В итоге, получается так, что своим метанием икры в бассейне, РОВ ставит под угрозу даже те участки захваченных территорий, которые могли бы удерживать довольно продолжительное время.
К тому же, не забываем, что одно дело закинуть в Херсонскую область всю эту армаду, а совсем другое компактно разместить и обеспечить, в частности, боеприпасами, ГСМ и прочим. Всем тем, что очень громко хлопает и очень густо дымит. Безопасно это осуществить на правом берегу Херсонщины невозможно, а на левом лишь частично. Но даже если это размещение будет произведено в глубоком тылу, то можно считать, что вся эта оккупационная масса будет на жёсткой диете, во всех смыслах.
Но, не всё так радужно. Поскольку концентрация такого количества сил и средств РОВ может изначально иметь эффект инерции. И куда эта инерция может направить данную массу или хотя бы часть от неё, определить сложно, равно как и то, насколько далеко они по этой своей инерции смогут зайти. Хотя, это не отменяет главного.
🚀🔥📉 Армия РФ окапывается в полуокруженной и изолированной Херсонской области, которую все активнее атакуют ВСУ. Символически важный регион может быть потерян Москвой до октября, пишут западные СМИ. Рассказываем, что сейчас происходит на южном фронте.
Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал анализ-сводку, в которой говорится о новых успехах украинского контрнаступления на юге: в Херсонской области российские войска потеряли несколько населенных пунктов, а ВСУ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре.
☄️️ Ключевым фактором на южным фронте может стать разрушение Антоновского моста (одного из трех главных мостов в этом регионе) — и важнейшей для снабжения армии транспортной артерии, пишут мировые СМИ (BBC, Reuters и The Guardian), комментируя успешную атаку с помощью «Хаймарсов».
🏃🏻♂️Единороссы начали убегать из Херсона после обстрела Антоновского моста. Российские партийцы объявили о «приостановке работы» своего гуманитарного центра в Херсоне. «Пока мост закрыт и доехать по нему, чтобы доставить гуманитарную помощь, нельзя», сообщил куратор проекта, давний соратник Кириенко.
🌉 Потеряв важную артерию (мост годен теперь только для небезопасной пешеходной переправы), россияне вынуждены использовать понтонные мосты, которые бомбить намного легче, а строить приходится под украинским огнём. Сергей Хлань, помощник губернатора Херсонской области, заявляет: «Мы с уверенностью можем утверждать, что вернём под свой контроль Херсонскую область до [конца] сентября».
🪖 Британская разведка сообщает, что россияне продолжают окапываться и строить оборонительные сооружения, «осознавая всю степень угрозы украинских контратак» и «пребывая в изоляции от остальных оккупированных территорий».
📌 Возвращение контроля Украины над Херсоном имеет большой символический вес — это был первый большой город, захваченный уже 3 марта, после вторжения. The Guardian со ссылкой на украинских аналитиков пишет, что Херсон был захвачен главным образом благодаря тому, что Украина, надеясь на быструю победу, замешкалась с подрывом Антоновского моста в марте.
🦀 Но существует и параллельная реальность: по словам британского генерала-ветерана сэра Ричарда Барронса, «Путин всё ещё уверен, что они на пути к захвату всего Донбасса (…) до конца августа или около того».
pesikot Знов за рибу гроші ... Зараз - от конкретно після 24 лютого які претензії до Зеленського ? Колаборанти ? Так подивіться навколо себе і знайдете зразу кілька чоловік . Тут на форумі їх повно ( тільки переважно замаскованих ) . Для чого взагалі мусолити тему порошенко-зеленський ? Мені взагалі жоден з президентів не подобається в принципі - бо ніхто з них по суті державу для людей не будував . Займався власними справами . І що ? Війна зараз - і все-таки основне - зовнішній ворог . Про це треба думати . Готувати нові покоління вояків ? Треба , але реально проблематично - бо їх ще ж треба і сховати . Зрадники і ракети ... Може і готують . Але нам про це знати не треба . І нікому не треба - крім ЗСУ .
Мизантрóп написав:Цієї ночи внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України «Нібулон» Олексій Вадатурський та його дружина.
Місцеві підтверджують, на жаль. Світла пам'ять йому. Класний був, багато робив для міста та для країни. Лупили, гадюки, по всіх районах міста, багато ракет. Мабуть, знову десь під сра_ гарно отримали. Крім того, шось там кажуть про штаб ВМФ ЧФ:
Российские пропагандисты активно распространяют информацию об атаке с беспилотника штаба Черноморского флота в Севастополе Традиционно во всем винят ВСУ 🤷♀️ Сообщается о пяти раненых, из-за чего празднования дня ВМФ не будет. "Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана", - сообщает гауляйтер временно оккупированного РФ Севастополя.
Puente написав:pesikot Знов за рибу гроші ... Зараз - от конкретно після 24 лютого які претензії до Зеленського ? Колаборанти ? Так подивіться навколо себе і знайдете зразу кілька чоловік . Тут на форумі їх повно ( тільки переважно замаскованих ) . Для чого взагалі мусолити тему порошенко-зеленський ? Мені взагалі жоден з президентів не подобається в принципі - бо ніхто з них по суті державу для людей не будував . Займався власними справами . І що ? Війна зараз - і все-таки основне - зовнішній ворог . Про це треба думати . Готувати нові покоління вояків ? Треба , але реально проблематично - бо їх ще ж треба і сховати . Зрадники і ракети ... Може і готують . Але нам про це знати не треба . І нікому не треба - крім ЗСУ .
Проблема у вас, коли будь-які претензії Зе одразу приймаєте в штики і асоціюєте з міфічним порохоботством. Таким чином усі критики влади, навіть ті, які у свій час критикували попередників, автоматично стають порохоботами, той же Береза, Бутусов, та навіть Грозєв і конгресвумен Спартц - вже порохоботи. Це шиза, шановні. Ви забудьте про попередника, сприймайте критику конструктивно і не буде проблеми. Бо якщо ми не зрозуміємо і не виправимо своїх помилок, карма продовжить нас усіх виховувати війною.
Сегодня утро нардеп Алексей Гончаренко сообщил о гибели известного украинского агрария Алексея Вадатурского и его жены при обстреле Николаева, однако позже удалил свой пост. Тем не менее, информацию уже много кто успел распространить. Собрали некоторые пояснения от николаевских СМИ, что же произошло.
По одной из версии, скорее всего, дело в том, что Гончаренко написал о гибели Вадатурского с женой еще до извлечения тел из-под завалов их дома. Это вопрос этики.
По другой версии, бизнесмен действительно умер, однако естественной смертью, не связанной с обстрелами.
Мы все еще ждем официальной информации. Будем держать вас в курсе.
Итак. Российские оккупационные войска продолжают переброску сил и средств с Востока на Юг. Эшелоны с техникой и личным составом идут сплошным потоком, а во ВОТ Крыма даже стали возникать железнодорожные заторы, в связи, с чем отменены были гражданские рейсы.
Если ещё неделю назад на Донбасском плацдарме была сконцентрирована наибольшая группа войск в одной локации, не просто за весь период вторжения в Украину, а в целом, в современной истории конфликтов, так теперь эта толпа перемещается в Херсонскую область.
Данное перемещение говорит сразу о нескольких вещах, причём не в пользу РОВ.
Первая – оккупанты максимально обеспокоены ситуацией на правом берегу Херсонской области и понимают, что удержать её в случае контрнаступления ВСУ им не удастся.
Вторая – РОВ не обладают достаточным людским ресурсом для равномерного распределения сил и средств по всем плацдармам, как для их удержания, так и для наступательных действий. Ведь для усиления одного плацдарма, они ослабляют другие.
Мы могли видеть, как в июне РОВ перекидывали с Запорожской области подразделения в Херсонскую область, для оказания поддержки группе к северу и северо-востоку от Херсона. Теперь масштаб передислокации и перегруппировки вырос на порядок.
РОВ не привлекли необходимое количество сил и средств с территории россии, они тасуют внутренний ресурс.
Третья – лихорадочная переброска таких сил и средств в очередной раз продемонстрировала логистические проблемы РОВ. Сейчас творится форменный хаос и транспортный коллапс по всей протяжённости их маршрутов, что дополнительно вводит коррективы в сроки. А, что будет, когда они упрутся в Днепр?
В настоящее время переброска всей этой массы возможно либо через Каховскую ГЭС, либо через понтонные переправы. В полной мере они не смогут удовлетворить необходимый грузопоток.
Четвёртая – а что же ослабленные плацдармы? Оккупанты активизировали свои действия на Донбасском плацдарме, пытаются наступать в направлении Сиверска, Бахмута, Авдеевки, но как долго эта показуха продержится, если основной ресурс отправился на юг?
В итоге, получается так, что своим метанием икры в бассейне, РОВ ставит под угрозу даже те участки захваченных территорий, которые могли бы удерживать довольно продолжительное время.
К тому же, не забываем, что одно дело закинуть в Херсонскую область всю эту армаду, а совсем другое компактно разместить и обеспечить, в частности, боеприпасами, ГСМ и прочим. Всем тем, что очень громко хлопает и очень густо дымит. Безопасно это осуществить на правом берегу Херсонщины невозможно, а на левом лишь частично. Но даже если это размещение будет произведено в глубоком тылу, то можно считать, что вся эта оккупационная масса будет на жёсткой диете, во всех смыслах.
Но, не всё так радужно. Поскольку концентрация такого количества сил и средств РОВ может изначально иметь эффект инерции. И куда эта инерция может направить данную массу или хотя бы часть от неё, определить сложно, равно как и то, насколько далеко они по этой своей инерции смогут зайти. Хотя, это не отменяет главного.
🚀🔥📉 Армия РФ окапывается в полуокруженной и изолированной Херсонской области, которую все активнее атакуют ВСУ. Символически важный регион может быть потерян Москвой до октября, пишут западные СМИ. Рассказываем, что сейчас происходит на южном фронте.
Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал анализ-сводку, в которой говорится о новых успехах украинского контрнаступления на юге: в Херсонской области российские войска потеряли несколько населенных пунктов, а ВСУ продолжают наносить удары по военной инфраструктуре.
☄️️ Ключевым фактором на южным фронте может стать разрушение Антоновского моста (одного из трех главных мостов в этом регионе) — и важнейшей для снабжения армии транспортной артерии, пишут мировые СМИ (BBC, Reuters и The Guardian), комментируя успешную атаку с помощью «Хаймарсов».
🏃🏻♂️Единороссы начали убегать из Херсона после обстрела Антоновского моста. Российские партийцы объявили о «приостановке работы» своего гуманитарного центра в Херсоне. «Пока мост закрыт и доехать по нему, чтобы доставить гуманитарную помощь, нельзя», сообщил куратор проекта, давний соратник Кириенко.
🌉 Потеряв важную артерию (мост годен теперь только для небезопасной пешеходной переправы), россияне вынуждены использовать понтонные мосты, которые бомбить намного легче, а строить приходится под украинским огнём. Сергей Хлань, помощник губернатора Херсонской области, заявляет: «Мы с уверенностью можем утверждать, что вернём под свой контроль Херсонскую область до [конца] сентября».
🪖 Британская разведка сообщает, что россияне продолжают окапываться и строить оборонительные сооружения, «осознавая всю степень угрозы украинских контратак» и «пребывая в изоляции от остальных оккупированных территорий».
📌 Возвращение контроля Украины над Херсоном имеет большой символический вес — это был первый большой город, захваченный уже 3 марта, после вторжения. The Guardian со ссылкой на украинских аналитиков пишет, что Херсон был захвачен главным образом благодаря тому, что Украина, надеясь на быструю победу, замешкалась с подрывом Антоновского моста в марте.
🦀 Но существует и параллельная реальность: по словам британского генерала-ветерана сэра Ричарда Барронса, «Путин всё ещё уверен, что они на пути к захвату всего Донбасса (…) до конца августа или около того».